„Völlige Entgleisung, total daneben“ – die Kaulitz-Brüder finden klare Worte für Friedrich Merz

Tom und Bill Kaulitz sind aktuell oft im Gespräch – sei es wegen der zweiten Staffel ihrer Netflix-Dokuserie „Kaulitz & Kaulitz“, für die gerade auch eine dritte Staffel angekündigt wurde, oder weil Bill sehr öffentlich mit seinem Liebesleben umgeht, wie jüngst bei dem Beziehungsende mit Marc Eggers. Doch jetzt erhielten die Kaulitz-Brüder auf Social Media Gegenwind, weil Bill einen Instagram-Beitrag der Bundesregierung mit Friedrich Merz in seiner Story teilte. Sind die Kaulitz-Brüder etwa CDU-Anhänger?

Die Kaulitz Brüder und Friedrich Merz im Regierungsflieger?

In einem RTL-Interview hatten Bill und Tom kürzlich den Wunsch geäußert, im Regierungsflieger eine Podcastkabine zu bekommen, um von dort aus eine Folge für ihren Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ aufzunehmen. Diesen Interview-Ausschnitt griffen die Social-Media-Teams der offiziellen Instagram-Accounts „bundesregierung“ und „bundeskanzler“ auf und veröffentlichte ein kurzes Reel: Nach dem O-Ton-Ausschnitt von Tom Kaulitz wird das Regierungsflugzeug von außen und innen gezeigt. Mehrere Sitze werden gezeigt, die als mögliche Podcast-Sitzmöglichkeiten vorgestellt werden. Dann sieht man Friedrich Merz im Flugzeug sitzen, mit der Beschriftung „Nur hier ist schon besetzt“.

Was als witzige Antwort gedacht war, kam bei einigen Usern gar nicht gut an. „Witzig, queere Beteiligung am CSD absagen, aber dann mit den Kaulitz-Zwillingen versuchen Sympathien zu erhaschen …“ lautet einer der meistgelikten Kommentare unter dem Reel. „Ich hoffe mal, dass @billkaulitz mit Regenbogenflagge kommt und mal fragt, warum der Bundestag zu einem ‚Zirkuszelt‘ wird, wenn man die zum CSD dort hissen würde“, kommentiert ein anderer User. Auch bei Bill Kaulitz, der das Reel in seiner Instagram-Story teilte, hagelte es Kritik, weil manche Fans das als Unterstützung für Friedrich Merz verstanden.

In ihrer neuesten Podcast-Folge bezogen die Zwillinge jetzt noch einmal Stellung: „Wir haben gesagt, wir wollen gerne Podcast im Regierungsflieger machen. Dabei bleibe ich. Das hat für mich nichts mit politischer Gesinnung zu tun, sondern wir berichten ja“, erklärte Tom Kaulitz. Der Wunsch nach einem Ausflug im Regierungsflieger habe nicht damit zu tun, welcher Partei man angehöre, wen man wähle, welche Politiker man supporte, so der 35-Jährige. Es gehe den Kaulitz-Brüdern „mehr um den Lifestyle und die Hintergründe“ im Flieger. Werbung für einzelne Politiker zu machen, läge gar nicht in ihrem Interesse. Die ihnen vorgeworfene Nähe zur CDU wird also entschieden zurückgewiesen.

Kaulitz-Brüder finden klare Worte für Friedrich Merz

Friedrich Merz hatte sich Anfang Juli in der ARD-Talkshow „Maischberger“ unter anderem zur Regenbogenflagge geäußert. Auf die Frage, wie er es finde, dass Bundestagspräsidentin Julia Klöckner die Regenbogenfahne zum CSD nicht auf dem Bundestag hissen will, hatte der CDU-Chef erklärt: „Der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt“, auf das man beliebig Fahnen hisse, berichtete unter anderem der Stern.

Die „Zirkuszelt“-Aussage des Kanzlers kritisierten die Brüder nun in ihrem Podcast scharf. Der Kommentar sei „so was von out of line und so was von bescheuert“ gewesen, urteilte Bill. „Völlige Entgleisung, total daneben, Wortwahl Katastrophe! So was überhaupt zu kommentieren – da frage ich mich wirklich, wie er auf die Idee kommt.“

Eine Einladung in den Regierungsflieger würden die Brüder trotzdem nicht ablehnen. Tom erklärt: „Da fliegt ja nicht nur die CDU mit. Da sind auch andere Regierungsvertreter dabei. Das interessiert uns wahnsinnig – und ich glaube, die Leute würde es auch wahnsinnig interessieren.“ Es bleibt abzuwarten, ob ihr Wunsch einmal erfüllt wird.

