„Ihr lagt mit eurer Zahl ganz weit darunter“ – wie reich sind die Kaulitz-Brüder wirklich?

Wer die Netflix-Dokuserie „Kaulitz & Kaulitz“ gesehen hat, deren zweite Staffel vor Kurzem veröffentlicht wurde, weiß: Luxus wird bei Tom und Bill Kaulitz großgeschrieben. Shopping, teure Autos, Luxusreisen, ein neuer Pool für 250.000 Euro – alles kein finanzielles Problem für die Brüder. Man kann sich fragen: Wie viel Vermögen haben die beiden eigentlich? Und vor allem: Woher kommt das ganze Geld?

Kaulitz-Brüder: So reich sind Tom und Bill Kaulitz wirklich

Laut Medieninsidern bekommen die Brüder allein für „Kaulitz & Kaulitz“ Gagen im höheren sechsstelligen Bereich von Netflix, berichtet die Bild. Schon lange rätseln viele Fans und Medien darüber, wie viel Geld die beiden wohl insgesamt haben. Zuletzt vermutete das Vermögen Magazin, jeder der Kaulitz-Brüder habe etwa 20 Millionen Euro Vermögen. Bill kommentierte der Bild zufolge in einem Interview, dass diese Schätzung deutlich zu niedrig sei: „Ihr lagt mit eurer Zahl ganz weit darunter.“

Ihren Reichtum zu zeigen, davor scheuen sich die Kaulitz-Brüder auf jeden Fall nicht. Das bestätigten sie auch kürzlich in einem Interview mit dem Stern: „Es war nie eine Frage, ob wir das zeigen oder nicht. Da sind wir ein bisschen amerikanisch“, erklärt Bill und Tom ergänzt: „Zu Beginn unserer Karriere haben wir viel zurückgehalten und das Privatleben versteckt. Aber es tut nicht gut, Dinge zu verheimlichen. Geheimnisse zu haben, ist unglaublich anstrengend.“ Doch laut eigener Aussage wissen sie den Reichtum nach wie vor zu schätzen. Bill laufe jeden Tag durch sein Haus und freue sich darüber. Tom blickt zurück, dass die beiden ganz anders aufgewachsen sind, weshalb alles Materielle für sie immer noch etwas Besonderes sei.

Vermögen der Kaulitz-Zwillinge: Woher kommt das Geld?

Die Kaulitz-Zwillinge sind seit gut 20 Jahren im Business: Angefangen haben sie mit ihrer Band Tokio Hotel, die laut Bild mit mehr als zehn Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten deutschen Musikexporten gehört. Doch die Musik mit Albumverkäufen, weltweiten Tourneen und Merchandise ist längst nicht mehr alles, womit sie Geld verdienen. Zusammen mit ihrem Bassisten Georg Listing haben die Brüder sich über die Jahre ein Business-Imperium aufgebaut: Der Podcast „Kaulitz Hills“, Mode, Werbedeals, die Netflix-Serie und verschiedene Firmen gehören dazu. Dabei gehen sie laut Bild geschäftlich strategisch vor: Zur Vermarktung von Tokio Hotel haben sie eigene Firmen gegründet und sparen sich so die Gebühren für Agenturen oder Ticket-Plattformen.

In der Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ tun sich die Brüder bei der Beantwortung der Frage, wie viele Firmen sie eigentlich haben, etwas schwer. Tom Kaulitz kommt auf zehn Firmen. Nach Bild-Recherchen sind aktuell sechs Unternehmen eingetragen, an denen Georg Listing als CEO und die Brüder Kaulitz beteiligt sind. Darunter Unternehmen für Tequila, Kosmetik und Kinderkleidung. Eine Firma kümmert sich um die Kaulitz-Auftritte abseits der Band, eine andere verkauft exklusive VIP-Pakete und Meet and Greets an Fans – für vierstellige Beträge.

Doch sie geben auch von ihrem Reichtum ab: Ihrer Mutter schenkten die Kaulitz-Brüder jetzt ein neues Haus außerhalb von Hamburg, welches in der Doku-Serie besucht wurde.

Übrigens: Bill Kaulitz betätigt sich auch als Model. Zuletzt war er als erster Mann aus Deutschland alleine auf einem Cover der Vogue Germany zu sehen – eine Premiere. Im Gegensatz zu Bill – der sehr viel zu seinem Liebesleben auf Social Media, in der Doku und im Podcast teilt – gibt Toms Ehefrau und Supermodel Heidi Klum eher selten Einblick in ihr Familienleben. Jetzt zeigte sie auf Instagram: Ihre Söhne sind ganz schön in die Höhe geschossen.