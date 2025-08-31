Vergleich mit Heidi Klum: Barbara Schöneberger ist unzufrieden mit ihrem Körper

In ihrem Podcast „Die Waffeln einer Frau“ trifft die Moderatorin Barbara Schöneberger wöchentlich Schauspieler, Musiker und Entertainer. Zu Gast waren bereits Prominente wie Anke Engelke und Günther Jauch. In der Folge vom 23. August 2025 unterhält sich die 51-Jährige mit Marlene Lufen, der Moderatorin des Sat-1-Frühstücksfernsehen. Im Gespräch kommen die beiden Moderatorinnen auf ein kürzlich veröffentlichtes Bikini-Video von Lufen (54) zu sprechen und philosophieren gemeinsam darüber, was es heißt, als Frau in der Öffentlichkeit zu altern. Wie Schöneberger zu ihrem eigenen Äußeren steht und warum sie sich dabei auf Heidi Klum bezieht, erfahren Sie hier.

Barbara Schöneberger über Schönheit im Alter: „Leider ist das nicht mehr so.“

„Du siehst wirklich so aus, als wäre alles extrem am Platz“, kommentiert Schönberger schmeichelnd ein neues Video, in dem sich Moderatorin Marlene Lufen im Bikini zeigt. Aber Lufen drückt einen weniger begeisterten Blick auf ihren Körper als Frau mittleren Alters aus: „Leider ist das nicht mehr so,“ sagt Lufen. Dann erklärt sie, dass es vor allem um eine Sache geht, wenn man als Frau altert: Dass dieser Prozess nicht aufhaltbar und genauso natürlich ist. „Das Einzige, was bei einem nicht in Ordnung sein kann, ist deine Bereitschaft zur Akzeptanz. Wir sehen ja nicht aus wie 25 - werden wir auch nie“, so Lufen.

Schöneberger zeigt sich hin und hergerissen: „Es geht eigentlich darum, sich und der Natur jeden Tag zu vergeben aufs Neue“, entgegnet sie scherzhaft. Trotzdem empfinde sie den Drang, weiterhin jung auszusehen: „Ich will weiterhin oben mitspielen.“ Oberste Priorität habe das in ihrem Leben allerdings nicht: „Bei gleichzeitiger maximaler Entspanntheit, was meine eigene Situation angeht“.

Barbara Schöneberger vergleicht sich mit Heidi Klum: „Warum hat die so geile Beine?“

Schöneberger muss dennoch an eine Altersgenossin denken, mit der sie sich doch hin und wieder vergleicht: „Ich gucke mir halt schon Heidi Klum an und denke mir: ‚Warum hat die so geile Beine?‘“ Schöneberger ist 51 Jahre alt, Supermodel Klum ist im Juni 52 geworden. Schöneberger gesteht sich aber auch ein: „Man guckt ja auch immer nur auf die, bei denen es viel besser ist.“

Lufen stimmt ihr zu und macht dabei den Punkt, das die sozialen Medien nicht die Realität widerspiegeln: „Man darf sich bloß nicht nur bei Instagram aufhalten und denken, dass das jetzt alles so ist.“ Lufen weiß auch, dass ein normschönes Aussehen seinen Preis hat und oft auch auf Kosten der Gesundheit aufrechterhalten wird: „Glücklicherweise gibt es auch genug Menschen, die ehrlich sagen: ‚Als ich so ausgesehen habe, ging‘s mir eigentlich gar nicht so gut“, so Lufen.

