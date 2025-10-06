Kein Hart aber fair heute am 6.10. - Sendung fällt zweimal aus

„Hart aber fair“ fällt heute am 6. Oktober 2025 ein weiteres Mal aus. Die Talkshow mit Louis Klamroth, die gewöhnlich montags um 21 Uhr läuft, macht diese und nächste Woche Pause. Warum ist das so? Und wann kommt die nächste Folge? Hier alle Informationen.

Warum kommt Hart aber fair heute am 6. Oktober nicht?

Aktuell sind nur 20 Folgen von "Hart aber fair" pro Jahr geplant, es kommt also nicht jede Woche eine neue Talkshow. So auch diesen Montag. Stattdessen zeigt das Erste „Die 100 – Was Deutschland bewegt“ mit Ingo Zamperoni.

Wann kommt Hart aber fair wieder im Fernsehen und in der Mediathek?

Die nächste Sendung „Hart aber fair“ kommt laut ARD erst am 20. Oktober wieder im TV und in der Mediathek.

Wer waren zuletzt die Gäste bei Hart aber fair?

In der Sendung vergangene Woche zum Social Media saßen

Levi Penell (Content-Creator und Podcaster)

Kristina Schröder (CDU, frühere Bundesfamilienministerin und Kolumnistin)

Nicolas Schmelzer (Lehrer an einer Gesamtschule, als „Herr Schmelzer“ auf TikTok bekannt)

Petra Gerster (Journalistin und Autorin)

Chan-jo Jun (Rechtsanwalt, engagiert sich gegen Hass im Netz)

Paulina Fröhlich (Expertin für Demokratie und Zusammenhalt bei der Bertelsmann Stiftung)

Stimmt es, dass die ARD "Hart aber fair" 2025 seltener als früher zeigt?

Ja. Wie die ARD-Programmredaktion berichtete, hat sich "die lineare Folgenanzahl" von "Hart aber fair" 2025 reduziert, "um neue non-lineare Konzepte zu ermöglichen". Der Branchendienst "Medieninsider" meldete, dass "Hart aber fair" 2025 nur noch 20 statt bisher 30 Mal ausgestrahlt wird.

Das ist Hart aber fair-Moderator Louis Klamroth heute

Louis Klamroth wurde 1989 in Hamburg geboren. Vor seinem Start bei Hart aber fair als Nachfolger von Frank Plasberg 2023 moderierte der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".

Privat ist Louis Klamroth mit der Klima-Aktivistin Luisa Neubauer zusammen, wie 2021 bestätigt wurde.