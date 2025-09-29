Hart aber fair heute: Gäste und Thema am 29.9.

Hart aber fair heute (Montag, 29. September) im Ersten beschäftigt sich mit dem Thema „Leg doch mal das Handy weg! Sind wir machtlos gegen Social Media?“ Wer sind die Gäste bei Louis Klamroth? Über was wird diskutiert und wann läuft die Sendung? Hier alle Informationen.

Hart aber fair-Gäste heute am Montag, 29. September 2025

Levi Penell (Content-Creator und Podcaster)

Kristina Schröder (CDU, frühere Bundesfamilienministerin und Kolumnistin)

Nicolas Schmelzer (Lehrer an einer Gesamtschule, als „Herr Schmelzer“ auf TikTok bekannt)

Petra Gerster (Journalistin und Autorin)

Chan-jo Jun (Rechtsanwalt, engagiert sich gegen Hass im Netz)

Paulina Fröhlich (Expertin für Demokratie und Zusammenhalt bei der Bertelsmann Stiftung)

Das ist das Thema bei Hart aber fair heute im Ersten

„Leg doch mal das Handy weg! Sind wir machtlos gegen Social Media?“, lautet heute das Thema. Denn Soziale Medien sind da, sie sind normal, sie begleiten unseren Alltag, bei vielen bestimmen sie ihn, gerade bei Jugendlichen. Soziale Medien verbreiten Gutes wie Schlechtes. Für manche sind sie deshalb schuld an gesellschaftlicher Polarisierung. Stimmt das? Haben TikTok & Co. zu viel Macht?

Sollte es eine Altersbegrenzung für die Nutzung von Social Media geben? Können Handys – und auch Künstliche Intelligenz – an Schulen sinnvoll eingesetzt werden oder haben sie dort nichts zu suchen? Diese Fragen wollen Louis Klamroth und Gäste am Abend diskutieren.

Wann kommt Hart aber fair heute im Fernsehen und in der Mediathek?

Die Sendung heute läuft um 21 Uhr im Ersten und dauert bis 22.15 Uhr.

Kann ich Hart aber fair als Wiederholung und in der Mediathek sehen?

Ja, die Sendung wird neben der Live-Ausstrahlung im TV in der Mediathek gezeigt, wo sie dann später als Stream zur Verfügung steht - wie auch ältere Sendungen.

Karriere und bekannte Freundin - das ist Hart aber fair-Moderator Louis Klamroth

Louis Klamroth wurde 1989 in Hamburg geboren. Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg 2023 moderierte der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".

Privat ist Louis Klamroth mit der Klima-Aktivistin Luisa Neubauer zusammen, wie 2021 bestätigt wurde.