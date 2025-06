Pressestimmen zum GNTM-Finale: „Die Finalisten konnten einem leid tun“

Bei Heidi Klums GNTM liegen Freude und Tränen nah beieinander - und das nun schon zum 20. Mal. Im Finale von Germanys next Topmodel jubelten am Donnerstagabend ein Männermodel aus Berlin und eine junge Frau aus Baden-Württemberg. Ein gelungenes Event? Die Meinungen gehen da auseinander. Hier die Pressestimmen zur TV-Show.

„Das Finale zur Jubiläumsstaffel von „Germany‘s Next Topmodel“ dauerte ewig weilende vier Stunden. Es sollte Wettkampf und gemeinsames Bad in Nostalgie zugleich sein. Das funktionierte nicht. Die Finalisten konnten einem leid tun.“ Welt

„Zwei Jahrzehnte sind vergangenen, Klum führt ein Imperium, GNTM ist nur dessen sichtbarer Teil. Und doch ist sie nicht willens oder fähig, vor Kameras glaubhaft Interesse am Gegenüber zu zeigen. Symptomatisch, dass das Supermodel Naomi Campbell erst nach Leni Klum einlaufen darf, später auf dem Rücksitz eines Golfcarts kauern muss, während Mutter und Tochter durch das Kölner Coloneum kurven. Die ganze Show ist bombastische Cross-Promotion für die Firmenfamilie. Man kann durchaus Respekt haben vor dieser Form der künstlichen Intelligenz.“ Süddeutsche

Presseschau: Heidi Klum keuchte und kiekste

„Beim chaotischen Mix aus GNTM-Staffelfinale und Jubiläumsspezial keuchte und kiekste sich Heidi Klum durch fast vier Stunden Show. Die Finalisten spielten da nur die Nebenrolle.“ Stern

„Cringe-Feiertag für Reality-Fans mit Catwalk-Interessenshintergrund. Traditionell eskaliert jede Germany‘s-Next-Topmodel-Staffel nämlich abschließend in einem skurrilen Finale, in dem auch schon mal geheiratet oder die Halle nach Bombendrohungen geräumt wird. Auch dieses Jahr bleibt dabei investigativ-journalistisch unbeleuchtet, warum Model-Dompteurin Heidi Klum seit der Premierenstaffel konsequent vom „großen GNTM-Finale“ spricht.“ FAZ

Pressestimmen zum GNTM-Finale: „blond, schlank und jung“

„Kurz vor Mitternacht war es so weit: Siegerin und Sieger der ProSieben-Show „Germany‘s Next Topmodel“ standen fest, beide blond, schlank und jung, nach so viel Diversity in den letzten Jahren erlaubte man sich das mal wieder. Zumal Daniela (20) und Moritz (19) genau wie die Zweit- und Drittplatzierten in der Sendung sowieso eher eine Nebenrolle spielten.“ Kölner Stadtanzeiger

„20 Jahre „Germany‘s next Topmodel“ haben mit den zwei neuen Gewinner-Models Daniela und Moritz ihren krönenden Abschluss gefunden. Mit einer fulminanten Show hat Heidi Klum , 52, den Start in ein neues Jahrzehnt ihrer Model-Castingshow auf ProSieben eingeläutet.“ Gala