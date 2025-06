Countdown zum GNTM-Finale: So bereiten sich die Models auf den großen Abend vor

Während andere am Feiertag entspannen, wird es für die GNTM-Models stressig. Am Donnerstag, 19. Juni 2025, findet das Finale statt. Die Finalistinnen und Finalisten haben jetzt verraten, wie sie sich auf den großen Moment vorbereiten.

Von Manifestation bis Gelassenheit - Die Strategien vor dem GNTM-Finale

Die sechs finalen GNTM-Models bereiten sich unterschiedlich auf die große Final-Show vor. Magdalena hat da ein ganz einfaches Rezept: „Ich manifestiere, dass ich gewinnen werde“, erklärt die 21-Jährige im Interview mit ProSieben. Konkurrentin Zoe hat bis jetzt noch gar realisiert, dass sie im Finale der 20. GNTM-Staffel ist, wie sie gegenüber ProSieben erklärt. Die 19-Jährige versucht sich mental auf die Show vorzubereiten und noch mal „1000 Prozent zu geben“. Daniela dagegen setzt auf Gelassenheit: „Ich versuche einfach nicht so nervös zu sein und stolz zu sein“, so die 20-Jährige.

Daniela erklärt, dass ihr Körper unter Stress leiden würde. Die Blondine habe sich deswegen vorgenommen, sich wegen des Finales nicht allzu verrückt zu machen. Sie wolle stattdessen auf das vertrauen, was sie während der Reise bei GNTM gelernt habe. „Die ganzen Tipps nochmal Revue passieren lassen ist meine Vorbereitung“, so Daniela.

Wie bereiten sich die Male-Models aufs große Finale vor?

Bei den Männern gibt es auch unterschiedliche Strategien, wie sie sich auf das Finale vorbereiten. Moritz setzt auf „Entspannen“, während Pierre sich gründlich vorbereitet. Der Österreicher erklärt, dass er jeden Tag seinen Walk trainiere und jeden Abend vor dem Spiegel Gesichtsausdrücke übe. Jannik achtet vor dem Finale auf Fitness und Ernährung. „Ich gehe regelmäßig zum Sport und in die Sauna, um einfach für meinen Körper und meine mentale Gesundheit zu sorgen“, sagte der 22-Jährige.

Ob diese Strategien und Vorbereitungen zum Erfolg führen, wird sich am Donnerstag zeigen, wenn der Gewinner der GNTM-Jubiläumsstaffel gekürt wird.

Die sechs Finalistinnen und Finalisten von GNTM 2025 im Überblick:

Nur eine, bzw. einer kann „Germany‘s Next Topmodel“ werden. Hier die GNTM-Finalistinnen und Finalisten noch mal im Überblick.

Zoe

Die 19-jährige Zoe aus Pulheim hat wohl eine der krassesten Veränderungen hinter sich. Beim Umstyling musste sie sich nämlich von ihren langen blonden Haaren verabschieden. Sie brauchte etwas Zeit, um sich an den neuen Look zu gewöhnen, mittlerweile liebt sie allerdings ihre kurzen Haare. Immerhin hat Kandidatin Kim Hnzido 2016 nach einer ähnlich radikalen Veränderung GNTM gewonnen. In Folge 11 von GNTM konnte die 19-Jährige einen Job für das Modemagazin Elle ergattern.

Magdalena

Genau wie Zoe musste auch Magdalena beim Umstyling ordentlich Haare lassen. Sie bekam einen Pagenkopf verpasst, den sie inzwischen liebt. Die 21-Jährige ist die älteste unter den GNTM-Finalistinnen und wirkte oft schüchtern. Der wohl schlimmste Moment bei GNTM war das Höhenshooting, bei dem Magdalena eine Panikattacke bekam. Wie Zoe hat auch Magdalena in ihrer Zeit bei GNTM nur einen Job ergattern, und zwar für die Modemarke Calzedonia in Folge 18.

Daniela

Die 20-jährige Daniela aus Ostfildern hat bereits Modelerfahrung. Neben ihrem Lehramtsstudium stand sie öfters vor der Kamera, was ihr viel Spaß gemacht hatte. Ihre Erfahrung hat ihr offenbar in der Model-Show weitergeholfen: Daniela hat sich insgesamt drei Jobs gesichert. Sie modelte für die „Sports Illustrated“, „Instyle“ und „Zadig und Voltaire“. Damit ist sie die Spitzenreiterin unter den Finalistinnen, was Jobs betrifft.

Pierre

Pierre aus Wien ist eigentlich gelernter Bankkaufmann. Für GNTM hat der 22-Jährige allerdings seinen Job geschmissen. Pierre ist fest entschlossen zu gewinnen und zeigte im Verlauf der 20. GNTM-Staffel viel Ehrgeiz. Das wurde belohnt, und zwar mit vier Jobs: „Esquire“ und „Approved“ in Folge 12, die „Cooking-Academy“ in den GNTM-Stories und dann lief der Wiener in Folge 21 noch für Kilian Kerner über den Laufsteg.

Jannik

Genau wie Pierre hatte der 22-jährige Jannik vor GNTM keinerlei Erfahrung mit Modeln. Der junge Mann aus Bad Segeberg ist leidenschaftlicher Tänzer und konnte Heidi zu Beginn der 20. Staffel mit seinen Moves begeistern. Mit seinen 1,80 Metern gilt Jannik als Petit-Model und konnte von Folge zu Folge sowohl auf dem Laufsteg als auch bei Shootings überzeugen. Jannik konnte zwei Jobs ergattern: Für das Magazin „Esquire“ und den Technik-Riesen „Samsung“.

Moritz

Niemand hat so viele Jobs bekommen wie er: Moritz aus Berlin schaffte es ganze fünfmal für einen Kunden vor die Kamera oder auf den Laufsteg. Der 19-Jährige stand in Folge 12 für „Esquire“ und „Approved“ vor der Kamera. In der 13 und 14. Folge modelte er für Kilian Kerne und Danny Reinke. Außerdem konnte er Organics von Red Bull in Folge 19 überzeugen. Der Berliner machte zwar während GNTM manchmal einen antriebslosen Eindruck, doch wenn es darauf ankam, konnte Moritz stets abliefern. Was ihm schließlich auch ein Ticket fürs GNTM-Finale 2025 einbrachte.

Das große Finale der 20. Staffel „Germany‘s Next Topmodel“ läuft am Donnerstag, 19. Juni 20.15 Uhr auf ProSieben. Parallel kann die Live-Show auch auf Joyn gestreamt werden.