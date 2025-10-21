Bayern-Star oben ohne im Bett: Josefine Scholl postet dieses Video von Tom Bischof

Seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass Josefine Scholl, Tochter von Fußball-Legende Mehmet Scholl, eine Beziehung mit Tom Bischof hat. Mit einem gemeinsamen Auftritt beim Oktoberfest bestätigten die beiden die Liebesgerüchte. Auch auf Social Media präsentieren sich beide als Paar. Wie nun auch ein TikTok-Video beweist.

Tom Bischof oben ohne im Bett

Das Video, das auf Josefine Scholls TikTok-Kanal „Hiddenjosie“ veröffentlicht wurde, gibt einen recht intimen Einblick in das Privatleben des neuen Fußball-Traumpaars. In dem nur wenige Sekunden dauernden Clip liegt Tom Bischof oberkörperfrei im Bett und spielt auf seinem Handy anscheinend das Strategiespiel „Clash Royal“. Als er in die Kamera schaut, wirkt er zunächst überrascht, dass Josefine diesen Moment aufnimmt, doch dann lächelt der 20-Jährige und widmet sich wieder seinem Spiel. Hier das Video:

Video von Josefine Scholl verzückt TikTok-Gemeinde

Der Videoclip hat schon 1,1 Millionen Aufrufe und wurde über 138.600 Mal geliked. Josefine Scholl ist ein erfolgreicher Social-Media-Star. Auf Instagram hat die 17-Jährige, die unter anderem als Model arbeitet, 70.000 Follower. Auf TikTok folgen ihr sogar 300.000 Fans. Tom Bischof startet dagegen als Mittelfeldspieler beim FC Bayern durch, dem Verein, für den auch Josefines Vater Mehmet Scholl 15 Jahre lang auf dem Platz stand. Der junge Fußballer ist seit Juni 2025 beim Rekordmeister. Zuvor spielte er zehn Jahre lang für die TSG 1899 Hoffenheim.

Gemeinsamer Auftritt beim Oktoberfest 2025 bestätigt Liebesgerüchte

Es wurde schon seit Längerem gemunkelt, dass zwischen Josefine Scholl und Tom Bischof etwas laufen könnte. So tauchte Josefine immer wieder bei FC-Bayern-Spielen auf der Tribüne auf, wo sie Bischof beim Kicken zusah. Der Fußballer tauchte dagegen auch oft in Josefines Instagram- und TikTok-Postings auf. Schon da gingen die beiden sehr vertraut miteinander um. Auf dem Oktoberfest wurde die Beziehung dann offiziell. Josefine Scholl und Tom Bischof besuchten das Festzelt gemeinsam in Tracht und strahlten für die Kameras um die Wette.