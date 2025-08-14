Thomas Müller vermisst Kumpel Manuel Neuer und verzeichnet gleich ersten Rekord in Vancouver

„Hi Freunde, ich suche nach dem Goat“ - mit diesen Worten meldete sich Thomas Müller bei seinen Fans aus dem Lufthansa-Flieger auf dem Weg zu seinem neuen Arbeitgeber, den Whitecaps aus Vancouver. „Es ist mein erster Flug ohne Manuel Neuer seit vielleicht 15 Jahren“, sagt Müller weiter und schmunzelt in seine Handykamera.

Müller auf dem Weg nach Vancouver: Nervosität spürbar

Trotz seines Lächelns schwingt in Müllers Instagram-Reel wohl auch eine Portion Nervosität mit. Immerhin hat der 35-jährige Offensivstar - trotz aller Fußballroutine - wenig Erfahrungen im Hinblick auf Vereinswechsel. Die Whitecaps sind tatsächlich erst der dritte Verein, bei dem Müller kickt. Nach dem TSV Pähl, bei dem er als Kind mit dem Fußballspielen begann, wechselte Müller im Jahr 2000 zum FC Bayern und blieb dort für 25 Jahre.

Müller bleibt in seinem Flieger-Video aber Medienprofi: „Ich freue mich sehr, nach Vancouver zu kommen und für die Whitecaps zu spielen. Drückt mir die Daumen für meine ersten Spiele. Wir sehen uns dort! Bye Bye“ fügt der Oberbayer hinzu.

Trommeln und Gesänge: Fans begrüßen Thomas Müller in Vancouver

In Vancouver selbst ging die Müller-Show dann gleich groß weiter. Noch am Flughafen wurde die Bayern-Legende von unzähligen Fans empfangen. Darunter auch eine Gruppe First People, die den Neuzugang mit Trommeln und Gesängen willkommen heißen. Im Anschluss hieß es für den 35-Jährigen Autogramme schreiben und Interviews vor Kameras geben. Vancouvers Fußballfans sind jedenfalls völlig aus dem Häuschen!

Thomas Müller mit erstem Rekord in Vancouver

Bei seinem neuen kanadischen Verein wird Thomas Müller künftig die Rückennummer 13 tragen - im Gegensatz zum FC Bayern, dort zierte jahrelang die Nummer 25 sein Trikot. Die 13 jedoch ist für Müller nicht unbekannt - während seiner Zeit in der Nationalmannschaft gehörte sie lange Jahre fest ihm. Die aktuellen Müller-Trikots sind im Shop der Whitecaps bereits ausverkauft, wie mehrere Medien berichten - für den Verein bedeutet Müller den höchsten Trikot-Umsatz in seiner Geschichte.