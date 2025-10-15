Thomas Müller mit neuem Look bei NBA-Spiel: Ein Detail stört die deutschen Fans

Thomas Müller lebt derzeit mit seinem neuen Verein, den Vancouver Whitecaps, den Traum jedes Fußballers. Erst gewannen Müller und sein neues Team den „Cascadia Cup“ - also die kanadische Meisterschaft - dann wurde Thomas Müller auch noch zum erfolgreichsten Fußballer Deutschlands.

Thomas Müller wirft vor NBA-Spiel in Vancouver Körbe

Zeit, den Fußball kurz ruhen zu lassen und stattdessen den Basketball in die Hand zu nehmen. Vor Kurzem zeigte sich Müller nämlich beim Basketballspiel der Toronto Raptors gegen die Denver Nuggets (108:112). Auch hier erregte der ehemalige FC-Bayern-München-Star Aufmerksamkeit.

Schon vor dem Spiel wurde der 36-Jährige nämlich auf den Basketball-Platz gebeten, um ein paar Bälle zu werfen. Müller, der schon in München bei den Basketballern öfter zuschaute, zierte sich nicht lange. Er legte seine schicke schwarze Lederjacke ab und bewegte sich mit sportlichem Geschick über den Platz. Seine Bewegungen und Würfe lassen dabei durchaus basketballerische Fähigkeiten erkennen, wie auf diesen Bildern unschwer zu sehen ist:

In den sozialen Medien lobten Müllers Fans seine Performance: „Wo hast du diese Bewegungen gelernt? Ist das Kobes charakteristischer Move?“, oder „Nächster Stop für Müller: die NBA?“, heißt es da anerkennend.

Fans überrascht: Thomas Müller mit Lackschuhen auf dem Basketballplatz

Doch den Fans fällt noch etwas anderes auf. Ein Detail, das nicht so ganz zum Basketballplatz und Müllers sportlichen Moves passen will: Sein Schuhe. Der 36-Jährige trägt nämlich schwarze Lackschuhe zum Hineinschlüpfen. Bei diesem Anblick überschlägt sich das Netz halb: „Wie kann er sich in diesen Schuhen nur so bewegen?“, fragt sich ein Nutzer.

Deutscher Fan tadelt Thomas Müller zum Spaß

Ein anderer fragt ironisch: „Mann, kann mir jemand sagen, wo ich seine Basketballschuhe herbekommen kann?“, während ein dritter offenbar deutscher Nutzer Müller spaßeshalber tadelt: „In Germany we say nicht mit Straßenschuhen in die Turnhalle.“

Style kommt bei den Fans gut an

Ansonsten wird Thomas Müller im Internet einfach für seinen Look, seinen Style und seinen neuen Bart gefeiert. Den hat er jetzt seit einem guten Monat inne. Mehr dazu hier. „Der Bart kommt schon echt anders gut“, oder „Er sieht viel zu gut aus“, sowie „Ich wäre nicht überrascht, wenn er es nach Hollywood schafft“, ist da zu lesen.