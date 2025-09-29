Erster Pokal in Nordamerika: Thomas Müller feiert mit den Whitecaps „Cascadia Cup“

13 Deutsche Meisterschaften, sechs DFB-Pokale, ein Weltmeistertitel und zwei Champions-League-Siege - Thomas Müller hat in seiner Karriere so einige Titel und Pokale gewonnen. Jetzt gesellt sich ein Pokal hinzu, den wohl nur die wenigsten kennen werden.

Erster Pokalsieg für Bayern-Legende Thomas Müller

Nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps kann sich Thomas Müller schon nach kurzer Zeit über den ersten Pokal freuen. Als Teamkapitän nahm er am Wochenende den „Cascadia Cup“ entgegen. Eine beeindruckende Leistung, wenn man bedenkt, dass Müller verletzungsbedingt eine Zwangspause einlegen musste. Doch vor allem seine Fans hierzulande fragen sich: Was ist der „Cascadia Cup“?

Das ist der „Cascadia Cup“

Auf Instagram teilte Thomas Müller ein Video von dem Sieg des hierzulande unbekannten Cups. In der Kommentarspalte hilft ein Einheimischer den „lovely Bayern Fans“ auf die Sprünge. Der User cdpearson erklärt, dass es sich beim „Cascadia Cup“ um ein Turnier handelt, das zwischen Portland, Seattle und Vancouver ausgetragen wird. Es gewinnt das Team, das im Vergleich zu den anderen beiden Gegnern die meisten Rekorde in der Saison erspielt. Der Cup wird während der Saison der Major League Soccer (MLS) ausgetragen und ist nach der Region Cascadia im pazifischen Nordwesten Amerikas benannt.

Müllers Team feiert vor fast leeren Rängen

Mit 57 Punkten und sechs Siegen in Folge sind die Vancouver Whitecaps die Pokalsieger. Bei der Siegesfeier fällt jedoch eines auf: Wo in Deutschland die Fans nach einem Titelgewinn den Rasen stürmen, sind im Stadion in Nordamerika die Ränge nahezu leer. Die meisten Zuschauer scheinen schon nach Hause gegangen zu sein. Wenig überraschend, da in Nordamerika der europäische Fußball keinen sehr hohen Stellenwert genießt. „Was machst du in einer Liga, in der kaum Fans da bleiben, um einen Sieg zu feiern?“, fragt ein User, gefolgt von zwei weinenden Emojis. Thomas Müller lässt sich von den fast leeren Rängen der Partylaune allerdings nicht vermiesen.

Thomas Müller feiert Pokalsieg mit seinen Whitecaps - Fans sind begeistert

In bester Müller-Manier feiert der 36-Jährige mit seinem Team seinen ersten Pokal. Das kommt auch bei den amerikanischen Fans gut an. „Ich liebe es, wie Müller immer andere einbezieht und an der Feier teilnimmt. Es geht nicht nur um ihn, und er zeigt es. Klasse Nummer, dieser Typ“, lobt ein Whitecaps-Fan auf Englisch den Sportsgeist des ehemaligen FC Bayern-Spielers. Auch seine Fans hierzulande freuen sich mit Müller über den Pokal-Sieg:

„Kaum da schon der erste Titel 😂einfach nur Wahnsinn oder eben The Müller Shows Go on 😂herzlichen Glückwunsch Grande Thomas Müller“

„Der Titel Hamster ist wieder unterwegs ♥️“

„Müller und Pokale passt irgendwie 👏👏“

„Thomas Müller, Fußballgott 👑🏆“

Auf seinen Lorbeeren ausruhen darf sich Thomas Müller aber nicht. Am Mittwoch steht das Finalspiel im kanadischen Pokal an. Die Vancouver Whitecaps treffen dabei auf den Stadtrivalen Vancouver FC.