Thomas Müller trainiert wieder beim FC Bayern - und hat dabei einen neuen Look!

Knapp einen Monat nach seinem Wechsel nach Vancouver schaut Thomas Müller wieder in seiner alten Heimat vorbei. Dabei schaute er natürlich auch beim FC Bayern vorbei. Der ehemalige Stammspieler machte auch kurzerhand beim Training mit und überraschte dabei mit einem neuen Look.

Thomas Müller macht bei FC Bayern-Training mit

Medienberichten zufolge war Thomas Müller am Dienstag überraschend beim Training mit dem FC Bayern aufgetaucht. Heißt das, er wird den Vancouver Whitecaps den Rücken kehren und zu seinem alten Verein zurückkehren? Leider nein, der 35-Jährige nutzt lediglich die Länderspielpause für einen Besuch in der alten Heimat. Die Pause nutzt Müller für ein Training. Knapp 52 Minuten lang joggt er über das Gelände und absolviert Trainingseinheiten, dabei trägt er Trainingsklamotten des FC Bayern - und eine neue Gesichtsbehaarung.

Thomas Müller trainiert mit Bart

Auf den Bildern des Trainings ist Thomas Müller mit einem Bart zu sehen. Den ehemaligen FC-Bayern-Star kennt man eigentlich entweder glattrasiert oder mit Drei-Tage-Bart. Während des Trainings mit seinem alten Verein ist er mit einem deutlich längeren Vollbart gesichtet worden. Nach seinem Wechsel nach Vancouver hatte der Weltmeister aus dem Jahr 2014 offenbar Lust auf eine Veränderung.

Ungewöhnlicher Anblick: Thomas Müller trainiert mit Bart. Foto: IMAGO / Sven Simon

Heimattrip während Länderspielpause: Das sind Thomas Müllers Pläne

Den Heimatbesuch hatte Müller schon Ende August angekündigt. In einem Videocall mit AppleTV gab er an, seinen Koffer „nachjustieren“ zu wollen. Unter anderem wollte der Fußball-Star noch ein paar Unterhosen „nachlegen“. Von einem Training beim FC Bayern war allerdings nicht die Rede.

Müller spielt inzwischen bei der Major Soccer League (MLS) in Amerika. In dieser Liga steht er für die Vancouver Whitecaps auf dem Platz. Das nächste Spiel steht für Thomas Müller am 14. September an. Zuvor hatte Thomas Müller 25 Jahre für beim FC Bayern gespielt. In dieser Zeit holte er mit dem Verein zahlreiche Titel. 2014 krönte er als Nationalspieler seine Fußballkarriere mit dem Weltmeistertitel in Brasilien.