Tierischer Gast in König Charles' Garten: Kuh sorgt für Chaos und Lacher bei Charity-Event

Tierischer Gast in König Charles' Garten: Kuh sorgt für Chaos und Lacher bei Charity-Event

Während einer Wohltätigkeitsveranstaltung von König Charles hat sich ein tierischer Gast ziemlich danebenbenommen. Der Gast war eine preisgekrönte Kuh.
Von Corinna Sedlmeier
    Eine Kuh hat auf einer Feier des britischen Königs Charles III. für einen lustigen Zwischenfall gesorgt. Während des Empfangs war das Nutztier in eine Hecke getrampelt.
    Eine Kuh hat auf einer Feier des britischen Königs Charles III. für einen lustigen Zwischenfall gesorgt. Während des Empfangs war das Nutztier in eine Hecke getrampelt.

    Am Dienstag veranstaltete König Charles III. in seinem Londoner Wohnsitz Clarence House eine Feier. Unter den Gästen war auch Poppy, eine preisgekrönte Kuh, und die hat für einige Lacher gesorgt.

    König Charles feiert Meilenstein seiner Bio-Marke

    König Charles feierte mit dem Empfang in seinem Garten einen besonderen Meilenstein. Aus dem Verkauf der Produkte seiner Bio-Marke Duchy Originals sind seit der Gründung 50 Millionen Pfund Spenden in wohltätige Organisationen geflossen. Zu der Feier empfing der Monarch mehrere illustre Gäste, darunter die Kuh Poppy, die als Botschafterin für nachhaltige Landwirtschaft auftreten sollte. Der Wiederkäuer hatte allerdings andere Pläne.

    Hier war noch alles gut: Kuh Poppy und ihr Besitzer Leighton Snelgrove beim Empfang mit König Charles III.
    Hier war noch alles gut: Kuh Poppy und ihr Besitzer Leighton Snelgrove beim Empfang mit König Charles III.

    Kuh auf Abwegen im royalem Garten

    Wie die „Daily Mail“ berichtet, lief zu Anfang alles gut. Der Besitzer der Kuh, der 26-jährige Leighton Snelgrove, bedankte sich bei Charles für sein Engagement für Jungbauern, und Poppy genoss königliche Streicheleinheiten. Dann der Eklat: Poppy beschloss, die Gegend zu erkunden, dabei stieß sie einen Tisch um und trampelte in eine niedrige Buchsbaumhecke, sehr zur Belustigung der anwesenden Gäste.

    Kuh trampelt in Hecke - So reagierte König Charles

    Poppys Besitzer war der Vorfall sichtlich peinlich. „Entschuldigung wegen ihres Gartens“, sagte Snelgrove laut der „Daily Mail“. Charles nahm den Vorfall jedoch mit Humor. „Schiebt sie nicht zurück in meine Hecke“, soll der König lachend zu den Gästen gesagt haben. Charles wirkte während der Veranstaltung entspannt und auch Snelgrove war begeistert. „Es war toll, mit ihm über Landwirtschaft zu sprechen“, erklärte der Jungbauer gegenüber der Daily Mail. Poppys kleiner Ausraster war also schnell vergessen und verziehen.

