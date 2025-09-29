Prinzessin Kate besucht mit ihren Kindern Set von „Harry Potter“-Serie

Am Freitag starteten im Windsor Great Park die Dreharbeiten für die neue „Harry Potter“-Serie. Der Drehort liegt dabei nicht weit von der Forest Lodge entfernt, dem künftigen Zuhause der Familie von Prinz William und Prinzessin Kate. Letztere hat dem Set gemeinsam mit den drei Kindern einen Besuch abgestattet. Dabei hatte offenbar vor allem ein royaler Spross Spaß.

Royaler Besuch bei Dreharbeiten zu „Harry Potter“-Serie

Wie die „Daily Mail“ berichtet, soll Kate mit ihren drei Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7) bereits am Freitagabend das Filmset in Windsor Great Park besucht haben. Dort entstand unter anderem das Set für den Bahnhof Hogsmeade samt Gleis für den Hogwarts-Express, der die Zauberschüler zur gleichnamigen Zauberschule bringt. Kate und die Kinder sollen beim Set-Besuch die Schauspieler und den Regisseur kennengelernt haben, wie eine Quelle der „Daily Mail“ berichtet. Angeblich soll Prinz Louis wohl auch im Hogwarts-Express mitgefahren sein.

Royaler Passagier im Hogwarts-Express

„Er schien es absolut zu lieben. Für die meisten Kinder ist es ein Traum“, beschreibt die Quelle der „Daily Mail“ Prinz Louis Fahrt mit dem Zug. Die königliche Familie ist schon lange Fan der bekannten „Harry Potter“-Buchreihe. Königin Camilla erzählte 2017 in einem Interview, dass König Charles III. seinen Enkeln immer gerne aus den Büchern vorgelesen hatte.

Das ist über die neue „Harry Potter“-Serie bekannt

Die „Harry Potter“-Serie wird seit Juli für den Sender HBO produziert. Die einzelnen Staffeln sollen dabei auf je einem der sieben Bücher basieren. Neben den jungen Darstellern von Harry, Hermine und Ron soll auch der bekannte Schauspieler John Lithgow in der Serie mitspielen. Er soll in die Rolle des Hogwarts-Schulleiters Albus Dumbledore schlüpfen. Der britische Comedian und Schauspieler Nick Frost soll dagegen Rubeus Hagrid verkörpern, den Wildhüter von Hogwarts, verkörpern. Mittlerweile wurde auch bestätigt, dass Warwick Davies Professor Filius Flitwick spielen wird. Der Schauspieler hatte bereits in den Kinofilmen diese Rolle verkörpert.

Neue Harry Potter-Serie: Diese Darsteller sind bereits bekannt Icon Galerie 5 Bilder Die Planungen zur Harry Potter-Serie auf HBO nehmen an Fahrt auf. Jetzt sind schon die ersten Darsteller bekannt geworden. Hier die Schauspieler und Schauspielerinnen, die in die Rollen von Dumbledore und anderen bekannten Figuren der berühmten Buchreihe schlüpfen werden.

„Harry Potter“-Fans müssen sich allerdings noch etwas gedulden, bis sie die Serie auf dem heimischen Fernseher genießen können. Der Serienstart ist für Anfang 2027 vorgesehen.