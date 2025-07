Strahlender Auftritt bei Wimbledon: Ana Ivanović genießt Tag beim Frauen-Finale

Ana Ivanović war in ihrer aktiven Zeit eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen. Sie führte mehrere Wochen lang die Weltrangliste an und gewann die French Open. Doch auch wenn sie den Tennisschläger an den Nagel gehängt hat, bleibt sie ihrem Sport weiter treu, so auch am Wochenende in Wimbledon.

Ana Ivanović glänzt im Sommerdress

Geblümtes Sommerkleid, eleganter Hut und ein strahlendes Lächeln - so präsentierte sich Ana Ivanović beim Finale der Frauen in Wimbledon. Abermals ohne Noch-Ehemann Bastian Schweinsteiger, der vor ein paar Tagen Bilder aus dem Urlaub gepostet hatte. Es gibt Gerüchte, dass das ehemalige Sport-Traumpaar sich getrennt haben soll.

Ana Ivanović bei Wimbledon - Fans sind begeistert

Auf Instagram lässt Ivanović ihre Follower an ihrem Tag bei Wimbledon teilhaben. Die 37-Jährige postet unter anderem ein Video von dem Finale zwischen Iga Swiatek und Amanda Anisimova und ein Foto von ihrem Essen. Auf den Bildern zeigt sich Ivanović gut gelaunt und entspannt. Genau wie auf Bildern, die sie regelmäßig aus dem Italien-Urlaub postet.

Ihre Follower sind begeistert über die neuen Fotos. „Madame sieht wie immer grandios aus“, schreibt ein User zu dem Foto. „Du bist eine Ikone in jedem Bereich“, schreibt ein anderer auf Englisch. Die Bilder haben bereits fast 25.000 Likes auf Instagram.

Beziehungskrise bei ehemaliger Weltranglistenerste

Ana Ivanović begann ihre Tennis-Karriere mit fünf Jahren. 2003 erreichte sie das Finale der Juniorinnen bei Wimbledon. Fünf Jahre später gewann sie die French Open, im selben Jahr führte sie zwölf Wochen lang die Weltrangliste an. 2016 beendete sie ihre Karriere. Im selben Jahr heiratete sie Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder und hat ein Haus auf Mallorca. Seit einigen Monaten kursieren Gerüchte, dass sich das einstige Traumpaar getrennt haben soll. Das kostete sie bereits einen Werbevertrag. Ivanovic und Schweinsteiger hatten allerdings die Gerüchte bisher nicht bestätigt. Beide halten ihr Privatleben aus den Medien heraus.