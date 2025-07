Steuerprüfung bei Cathy Hummels: "Am Anfang war ich überfordert"

Immer wieder gibt es Meldungen, dass Social-Media-Influencer Steuern hinterzogen haben - etwa vor Kurzem in Nordrhein-Westfalen, wo rund 300 Millionen Euro an Steuern am Fiskus vorbeigeschleust wurden. Deshalb nehmen Steuerbehörden Influencer derzeit verstärkt unter die Lupe. Und jetzt hat es auch Cathy Hummels getroffen. Das Finanzamt unterzieht ihre Firma wohl aktuell einer intensiven Steuerprüfung - und beschäftigt nicht nur Hummels schwer damit.

Cathy Hummels: Steuerprüfung „überfordert“ die Influencerin

Über die Steuerprüfung bei Cathy Hummels berichtete Bild. „Ich bin zum ersten Mal geprüft worden – das ist für jedes Unternehmen irgendwann ganz normal“, erklärte die Influencerin. „Solche Prüfungen erfolgen im Turnus von etwa drei bis zehn Jahren. Jetzt war ich dran.“ Demnach soll es sich also um eine herkömmliche Steuerprüfung handeln, die nicht die Privatperson Hummels, sondern sie als Marke betrifft, also ihre Jobs als Moderatorin, als Entertainerin und TV-Schauspielerin, als Influencerin und Veranstalterin von Events, etwa von Fitness-Retreats. Allein ihr Podcast „Cathys Stammtisch“, der mit Markus Söder als Interview-Gast Schlagzeilen machte, soll angeblich mehrere Millionen Euro wert sein.

Bei einer Steuerprüfung verlangen die Finanzbehörden detaillierte Nachweise für alle Angaben aus der Steuererklärung. Für Cathy Hummels bedeutete das: „Mein Team und ich haben wochenlang Belege aus 2018 und 2019 zusammengesucht.“ Für die Rekonstruktion der betreffenden Jahre konnte die Münchner Unternehmerin auch auf technische Hilfe zurückgreifen: „Gott sei Dank speichert mein iCloud-Kalender alles.“

Für Unternehmer ist eine Steuerprüfung eine Herausforderung. „Am Anfang war ich überfordert“, gibt Hummels zu. „Ich musste lernen, dass man selbst für kleine Leihgaben oder Test-Kooperationen Verträge braucht“, sagte Hummels gegenüber Bild. „Ich habe nichts zu verbergen – nur viel gelernt.“

Steuerprüfung bei Cathy Hummels: Familie hilft mit

Wenn Cathy Hummels von ihrem Team spricht, ist auch ihre Familie gemeint. Denn laut Bild-Bericht sind auch ihre Mutter und ihre Schwester in die Firma involviert: Mutter Marion Fischer ist demnach Steuerberaterin mit eigener Kanzlei und die Schwester Vanessa Fischer ist Buchhalterin und kümmert sich um die Verträge, Sponsoren und Abrechnungen von Cathy Hummels.

Die drei Frauen arbeiten dabei Hand in Hand, erklärte Hummels im Interview: „Meine Mama bildet sich ständig weiter, meine Schwester kennt meine Zahlen besser als ich. Manchmal denke ich, etwas sei korrekt – aber Vanessa findet noch den letzten Formfehler. Und am Ende hat meine Mutter das letzte Wort.“

