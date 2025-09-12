Sohn von Franz Beckenbauer modelt für Kollektion zu Ehren seines Vaters

Am 11. September 2025 wäre Franz Beckenbauer, die Lichtgestalt des deutschen Fußballs, 80 Jahre alt geworden. Um den Kaiser zu ehren, bietet der FC Bayern München jetzt in seinem Online-Shop eine ganz besondere Kollektion an: Die Beckenbauer-Kollektion für Kaiser Franz.

Beckenbauer-Sohn Joel modelt für FC Bayern-Kollektion

Doch nicht nur der Rekordmeister FC Bayern München erinnert damit an den legendären Libero mit der Nummer 5. Auch sein Sohn, Joel Beckenbauer, ist Teil der Kollektion. Als Model zeigt er sich in den Trainingsanzügen, Trikots und Hosen, auf denen das Porträt des Kaisers samt Schriftzug prangt:

So reagiert das Netz auf die Franz-Beckenbauer-Kollektion

Die Reaktionen im Internet lassen nicht lange auf sich warten und sind meist positiv. „Legende für immer!“, heißt es da, oder in speziell mit Bezug auf Joel Beckenbauer: „Seinem Vater so ähnlich!“ Doch es gibt auch User, denen die Kollektion nicht zu sagt: „Gute Idee. Optisch sagt es mir nicht zu“, heißt es da, oder: „Sorry, mit einer derartig schlecht sitzenden Hose, hätte man Franz Beckenbauer nie gesehen!“

Auch ein weiterer Aspekt treibt das Netz um: Es sei „Geldmacherei“, sagt ein Facebook-Nutzer, während ein anderer meint: Mozart, Falco, Beckenbauer. Wer so alles am tot mitverdient.“

Franz Beckenbauer wird mit Statue geehrt

Der FC Bayern wird Kaiser Franz Beckenbauer jedenfalls am Freitag noch einmal ehren. Vor der Allianz-Arena soll dann gemeinsam mit der „Kurt-Landauer-Stiftung“ ein Beckenbauer-Denkmal enthüllt werden. Eine Bronze-Statue in 1,5-facher Lebensgröße des Kaisers wird dann auf einem Sockel in Form der bayerischen Raute erstmals den Fans gezeigt.

So soll die Lichtgestalt mit der Rückennummer 5 (die übrigens beim FC Bayern zu Ehren von Franz Beckenbauer nicht mehr vergeben wird) noch einmal erstrahlen. Ob Sohn Joel Beckenbauer, der übrigens passionierter Golfer ist und seit Jahren in einer festen Beziehung lebt, am Freitag auch in der Allianz-Arena ist, ist unklar.