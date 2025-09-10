Logo all-in.de
Zum 80. Geburtstag von Franz Beckenbauer - Sein Leben in Bildern

Verstorbene Fußballlegende

Franz Beckenbauer wäre jetzt 80 Jahre alt geworden - Sein Leben in Bildern

Am 11. September wäre Franz Beckenbauer 80 Jahre alt geworden. Die 2024 verstorbene Fußballlegende hat den deutschen Fußball maßgeblich geprägt.
Von Corinna Sedlmeier
    Der "Kaiser" Franz Beckenbauer wäre am Donnerstag 80 Jahre alt geworden.
    Der "Kaiser" Franz Beckenbauer wäre am Donnerstag 80 Jahre alt geworden. Foto: picture alliance/dpa | Ina Fassbender (Archivbild)

    Franz Beckenbauer wäre am Donnerstag, 11. September, 80 Jahre alt geworden. Der „Kaiser“ hat den deutschen Fußball geprägt wie kein Zweiter. Zeit, auf sein bewegtes Leben zurückzublicken.

    Die Lichtgestalt des deutschen Fußballs

    Der 7. Januar 2024 war ein trauriger Tag für den deutschen Fußball: An diesem Tag starb Franz Beckenbauer. Der „Kaiser“ des Fußballs wurde am 11. September 1945 in München geboren und galt als eine der Lichtgestalten des Fußballs. In seiner langen Karriere als Fußballspieler und Manager war er ein fester Bestandteil des FC Bayern. Hier die Meilensteine seiner Karriere:

    Am 7. Januar 2024 starb Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren in Salzburg. "Der Kaiser" gilt als die einflussreichste Person des deutschen Fußballs. In einer Bildergalerie blicken wir auf die wichtigsten Ereignisse seines Fußballer-Lebens.
    Über Franz Beckenbauers sportliche Höhepunkte, seine Trainer-Karriere, seine Rolle bei der Fußball-WM 2006, und woher der Spitzname "Kaiser" kommt.
