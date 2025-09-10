Franz Beckenbauer wäre jetzt 80 Jahre alt geworden - Sein Leben in Bildern

Franz Beckenbauer wäre am Donnerstag, 11. September, 80 Jahre alt geworden. Der „Kaiser“ hat den deutschen Fußball geprägt wie kein Zweiter. Zeit, auf sein bewegtes Leben zurückzublicken.
Die Lichtgestalt des deutschen Fußballs
Der 7. Januar 2024 war ein trauriger Tag für den deutschen Fußball: An diesem Tag starb Franz Beckenbauer. Der „Kaiser“ des Fußballs wurde am 11. September 1945 in München geboren und galt als eine der Lichtgestalten des Fußballs. In seiner langen Karriere als Fußballspieler und Manager war er ein fester Bestandteil des FC Bayern. Hier die Meilensteine seiner Karriere:
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden