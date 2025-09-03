Sind Bill Kaulitz und Jannik Kontalis ein Paar? Jetzt bricht der Reality-Star erstmals sein Schweigen

Die Gerüchteküche um „Tokio-Hotel“-Sänger Bill Kaulitz und Reality-TV-Star Jannik Kontalis brodelt unaufhörlich weiter. Seitdem nach einer gemeinsamen Berliner Clubnacht Mitte August intime Aufnahmen der beiden veröffentlicht wurden, rätseln Fans, in welcher Beziehung Kaulitz und Kontalis wohl zueinander stehen. Ein weiteres feuchtfröhliches Treffen zwischen den beiden heizte die Spekulationen zusätzlich an. Handelt es sich hier etwa um mehr als nur einen einmaligen Flirt? Jetzt meldete sich Kontalis erstmals dazu zu Wort und verriet, warum er sich nicht mehr verstecken will.

Erneutes Treffen mit Bill Kaulitz: Jannik Kontalis bei wilder Poolparty in L.A. zu Gast

Was genau zwischen Kaulitz und Kontalis auch laufen mag, die beiden scheinen in letzter Zeit häufiger Zeit miteinander zu verbringen. Und das nicht nur im Berliner Nachtleben, wo die beiden dabei abgelichtet wurden, wie sie sich in einem Club näher kamen. Kurz darauf flog Kontalis, der als Teilnehmer in Reality-TV-Shows wie „Make Love, Fake Love“ oder „Prominent getrennt“ bekannt wurde und derzeit für das Bürgermeisteramt in Mönchengladbach kandidiert, nach L.A., um Kaulitz in seiner Wahlheimat zu besuchen. Zuvor hatte dieser bereits mit der Ankündigung, First Lady von Mönchengladbach werden zu wollen, für Aufsehen gesorgt.

Wie der Privatsender RTL berichtete, veranstaltete der „Tokio Hotel“-Frontmann Ende August in seinem Haus eine ausgelassene Poolparty, bei der neben Kontalis unter anderem auch sein „Prominent getrennt“-Kollege Giuliano Hediger, die deutsche Dragqueen Candy Crash und Bills Zwillingsbruder Tom Kaulitz zu Gast waren. Auf verschiedenen Instagram-Schnappschüssen sah man Kaulitz und Kontalis gut gelaunt zusammen im Pool planschen und dicht beieinander im Jacuzzi sitzen.

Die Reise nach L.A. sei eher spontan zustande gekommen, verriet Kontalis nach seiner Rückkehr in einem RTL-Interview. Für den Halbgriechen sei es der erste Besuch in der Stadt gewesen – aber offenbar nicht der letzte. „Ich hab‘ nicht viel gesehen, deswegen muss ich wohl nochmal hin“, sagte Kontalis.

Jannik Kontalis spricht erstmals über Beziehung zu Bill Kaulitz: Darum will er sich nicht mehr verstecken

Im Interview mit RTL sprach Jannik Kontalis nun zum ersten Mal öffentlich über seine mutmaßliche Liaison mit Bill Kaulitz. Der Reality-Star erklärte, dass er mittlerweile keine Lust mehr habe, gewisse persönliche Dinge vor der Öffentlichkeit geheim zu halten – dazu zähle auch seine gemeinsame Partynacht mit Bill Kaulitz in Berlin.

„Ich habe mich einmal in meinem Leben versteckt, das war damals nach ‚Make Love, Fake Love‘ mit Yeliz knapp sieben Monate. Danach habe ich für mich entschieden, dass ich das nie wieder machen werde“, schilderte Kontalis. Seine Ex-Freundin Yeliz Koç lernte er 2022 im Rahmen des Reality-TV-Formats „Make Love, Fake Love“ kennen. Im Anschluss führten sie nach Angaben von Gala eine jahrelange On-off-Beziehung, die das Paar schließlich im Frühjahr 2025 beendete.

Nachdem die ersten gemeinsamen Fotos von Kaulitz und Kontalis aufgetaucht waren, outete Koç ihren Ex-Freund via Instagram. Kontalis‘ Vorliebe für Männer sei der wahre Grund für die Trennung des Paares, gab sie in einer Instagram-Story bekannt – zum Ärger von Kontalis, der Koçs Aussagen als „falsch“ und „Rufmord“ bezeichnete.

Beim nächtlichen Treffen mit Kaulitz in Berlin habe sich Kontalis allerdings nicht mehr verstecken wollen. „Ich und Bill haben dann gesagt: ‚Scheiß’ drauf! Wen juckt’s? Wir sind Menschen, wir können machen, was wir wollen.‘ Wir wollen einfach Spaß haben und unser Leben genießen, und das war's“, erklärte der Reality-Star im Gespräch mit RTL.

Bill Kaulitz verteidigt Jannik Kontalis: „Die kennen ihn doch gar nicht“

Empört zeigte sich Kontalis allerdings über Gerüchte und gefälschte Fotos, die sich nach dem ersten Treffen mit dem „Tokio-Hotel“-Star im Internet verbreiteten. „Dass die dann irgendwelche Kussfotos faken, nachmachen. Anstrengend einfach“, klagte er. Die Leute könnten schließlich nicht wissen, was wirklich zwischen ihm und Kaulitz laufe. „Es ist einfach respektlos, sowas zu machen ohne zu wissen, ob das stimmt. Ich meine, man hat nichts gesehen. Man hat uns ja nur feiern gesehen“, entrüstete sich Kontalis gegenüber RTL.

Auch die vermehrten Behauptungen, dass er nur auf öffentliche Aufmerksamkeit und Ruhm aus sei, sorgen bei Kontalis aktuell für großen Unmut. Er wünsche sich, dass die Menschen weniger Vorurteile hegen und sich stattdessen näher mit ihm als Person befassen, erklärte er im Interview.

Mit ähnlichen Worten verteidigte auch Kaulitz selbst seinen angeblichen Schwarm gegenüber Kritikern: „Die kennen den Jannik doch auch gar nicht. Da gibt es ja auch noch einen Jannik hinter der Kamera, der auch noch ein richtiges Leben führt, abseits von irgendwelchen Realityshows“, erläuterte der Sänger im Gespräch mit RTL. Auf seine Beziehung zu dem Reality-TV-Star angesprochen, antwortet Kaulitz nur knapp: „Wir lernen uns kennen“, gefolgt von einem lauten Lachen. Was sich aus diesem Kennenlernen noch entwickeln könnte, bleibt wohl vorerst abzuwarten.

Übrigens: In Sachen Liebe hatte Bill Kaulitz zuletzt wenig Glück. Seine Beziehung mit Schlagersänger Marc Eggers ging in die Brüche, weil der ihn betrogen haben soll. Sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz hatte die Trennung bereits vorausgesehen und Bill sogar vor dem Musiker gewarnt. Noch vor Kurzem klagte Bill Kaulitz darüber, dass er bisher keinen Mann gefunden habe, der der öffentlichen Aufmerksamkeit an seiner Seite standhalten könne.