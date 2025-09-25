Von Kurztrip zur Berg-Odyssee: Bachelor-Paar begeht folgenschweren Fehler in Allgäuer Bergen

Allgäuer Ex-Bachelor Dennis Gries war am Wochenende mit Freundin Katja Geretschuchin mal wieder in den Allgäuer Bergen unterwegs. Doch was als Kurztrip geplant war, wurde zu einer sechsstündigen Wanderung, mit nur wenig Verpflegung. Ihr Abenteuer teilten die beiden auf Dennis‘ Instagram-Kanal.

Das Bachelor-Paar am Gaisalpsee bei Oberstdorf

„Aus nem Kurztrip wurde die für uns beide längste Wanderung bisher“, so fasst Dennis Gries das Abenteuer auf Instagram zusammen, das er und Katja bei ihrer Wanderung zum Gaisalpsee erlebt haben. Auf dem Weg zum See ist noch alles gut, in knapp anderthalb Stunden am unteren Gaisalpsee in Oberstdorf an. Als das Bachelorpaar dann aber zum oberen Gaisalpsee hochwandern will, passiert ihm ein folgenschwerer Fehler.

Falsch abgebogen - Katja und Dennis landen auf falscher Tour

Im Reel erklärt Dennis, dass er und Katja falsch abgebogen seien und so auf der falschen Route gelandet sind. Statt zum oberen Gaisalpsee, war das Paar auf dem Weg zum 1957 Meter hohen Rubihorn. Da Katja noch Wanderanfängerin ist, kommt sie auf dem anspruchsvollen Wanderweg schnell an ihre Grenzen. „Können wir nicht umkehren?“, fragt sie. Doch Allgäuer Dennis erklärt, dass das keine Option sei, sie müssen die falsche Tour fortsetzen.

Mit nur einem halben Liter Wasser zum Gipfel des Rubihorn

Erschwerend kommt hinzu, dass beide nur mit knapp einem halben Liter Wasser unterwegs sind. „Wie kann man nur so dumm sein“, kommentiert Dennis den Fehler. Nach weiteren anderthalb Stunden haben es dann Katja und Dennis schließlich zum Gipfelkreuz des Rubihorn geschafft.

Ungeplante Mega-Wanderung wird mit toller Aussicht belohnt

Die Strapazen wurden mit einer wunderschönen Aussicht bei bestem Bergwetter belohnt. Katja und Dennis feierten ihre überstandene Odyssee mit einem Jodler und einer Johannisbeersaft-Schorle, die beide in einem Zug austranken. Danach ging es wieder zurück zum Gaisalpsee, wo sich Katja und Dennis im klaren Bergwasser abkühlten. Doch Katja gibt am Ende des Reel zu: „wir habens richtig verkackt“ und rät den Followern, bei Bergtouren unbedingt genug Wasser mitzunehmen.

Verirrt auf Wanderung - Dennis stellt wichtige Frage an Community

Im Text zum Reel stellt Dennis Gries den Followern noch eine wichtige Frage: „Was hättet ihr gemacht, wenn ihr auf halber Strecke bemerkt hättet, dass ihr falsch gelaufen seid? Umdrehen oder durchziehen?“ Es kommt leider immer wieder vor, dass unerfahrene Wanderer eine Bergtour unterschätzen und dann von der Bergwacht gerettet werden müssen. Oft sind schlechte Ausrüstung oder körperliche Erschöpfung der Grund dafür, warum Wanderer in den Bergen stranden. Die Odyssee von Dennis und Katja hätte also deutlich schlimmer enden können.

Eine Wanderung kann man mittlerweile auch mit KI-Programmen wie ChatGPT planen. Wie gefährlich das allerdings sein kann, haben zwei Männer vor ein paar Wochen bei einer Wanderung zum Schmalhorn am eigenen Leib erfahren.