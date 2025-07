Doppel-Gold und cooler Western-Look: Schumi-Frauen Gina und Corinna glänzen bei Reitturnier

Schumi-Tochter Gina hat kurz nach der Geburt ihrer Tochter bei der Reining-WM in der Schweiz gleich zweimal Gold geholt. Mama Corinna sorgte ebenfalls mit einem strahlenden Auftritt für Begeisterung.

Kurze Baby-Pause für Schumacher-Tochter

Eine lange Baby-Pause hat sich die Tochter von Michael Schumacher nicht gegönnt. Nur elf Wochen nach der Geburt nahm die 28-Jährige beim „NRHA USA Derby“ teil. Diese Woche ging es dann gleich weiter, bei der World Reining Championship, die auf der Schumacher-Ranch im schweizerischen Givrins stattfand, holte Gina gleich zweimal Gold.

Gina Bethke feiert erfolgreiches Comeback in der Schweiz

Die Tochter von Rennfahrer-Legende Michael Schumacher hatte zunächst am Donnerstag mit ihrem Team Gold geholt. Am Wochenende gewann Gina dann noch eine Goldmedaille im Einzelwettkampf. Unterstützt wurde Gina-Maria Bethke, wie sie nach ihrer Heirat heißt, im Publikum unter anderem von Ehemann Iain und Mutter Corinna. Letztere überstrahlte dabei fast ihre Tochter.

Mutter Corinna strahlt im Western-Look

Corinna Schumacher zog mit einem coolen Western-Outfit alle Blicke auf sich. Auf Fotos, die der Bild vorliegen, trägt die 56-Jährige eine weit geschnittene Jeans und eine Bluse aus der „Herzen‘s Angelegenheit“-Kollektion ihrer Tochter. Der eigentliche Hingucker war allerdings der Hut, den die Ehefrau von Michael Schumacher trug. Im Hutband passend zur Bluse steckte neben mehreren Federn, Ähren, einem Würfel auch eine Spielkarte mit einem Pferd, vermutlich das Pferd von Gina.

Schumi-Frauen sind leidenschaftliche Reiterinnen

Corinna und Gina Schumacher sind leidenschaftliche Westernreiterinnen. Corinna betreibt seit 2005 die CS-Ranch in der Schweiz und richtet dort regelmäßig Turniere aus. 2012 eröffnete sie in Texas die Pferdesportanlage XCS Ranch. Neben dem Reitsport widmet sich die 56-Jährige noch der Pferdezucht. Gina entdeckte durch ihre Mutter den Reitsport und saß bereits im Alter von drei Jahren im Sattel. Nach der Hochzeit mit Iain Bethke legte Gina den Nachnamen Schumacher ab und tritt seither mit dem Nachnamen Bethke auf. Im Frühjahr wurden Gina und Iain erstmals Eltern. Tochter Millie kam am 29. März zur Welt.