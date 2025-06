Nur 11 Wochen nach der Geburt von Tochter Millie: Gina Schumacher sitzt wieder im Sattel

Nur knapp drei Monate, besser gesagt ziemlich genau elf Wochen ist es her, dass Gina Schumacher, die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher, am 29. März 2025 ihre Tochter Millie zur Welt gebracht hat. Doch die Babypause scheint schon wieder beendet zu sein. Gina Schumacher saß nämlich schon wieder im Sattel - und das bei einem der prestigeträchtigsten Turniere des Western-Reit-Sports.

Tochter von Michael Schumacher reitet bei bekanntem Turnier

Beim in der Szene berühmten „NRHA USA Derby“ gab die 29-jährige frischgebackene Mama im Bundesstaat Oklahoma in den USA ihr Comeback. Das Turnier, beziehungsweise die Veranstaltungsreihe, gehört zu den bedeutendsten und berühmtesten Wettbewerben im Westernreiten. Jährlich misst sich hier die internationale Reining-Elite auf dem Rücken der Pferde. Reining ist eine Disziplin im Westernreiten, die oft als „Dressur“ des Westernsports bezeichnet wird. Beim „NRHA USA Derby“ winkt zudem ein ordentliches Preisgeld in Höhe von über 1,5 Millionen US-Dollar.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, ging Gina Schumacher beziehungsweise Gina-Maria Bethke, wie sie seit ihrer Hochzeit mit Iain Bethke heißt, mit gleich vier Pferden an den Start. Unter anderem auch mit dem vier Jahre alten „Guns N Whizards“. Dabei machte die 29-Jährige offenbar schon wieder eine richtig gute Figur im Sattel.

Gina Schumacher wieder im Reitsport: „Als wäre sie niemals weg gewesen“

Auf Instagram feierte die Ranch der Schumachers das Comeback von Gina jedenfalls mit den Worten: „Erster Ausflug zurück in die Show-Arena für Gina Schumacher Bethke nach der Geburt ihrer wunderschönen Tochter – und es ist, als wäre sie niemals weg gewesen.“

Gina Schumacher lebte nach der Geburt von Tochter Millie erst in der Schweiz

Nach der Geburt ihrer Tochter Millie am 29. März hatte sich Gina Schumacher zunächst auf die Ranch in der Schweiz zurückgezogen. Dort hatte sich die Tochter von Rennsport-Legende Michael Schumacher in den letzten Wochen um die Aufzucht der Pferde gekümmert. Vor Kurzem ist sie mit ihrer Familie wieder in ihre Wahlheimat Texas zurückgekehrt.

Tochter Millie war schon bei einem Reit-Turnier dabei

Doch für Tochter Millie ist es nicht das erste Reit-Turnier ihrer Mutter, das sie erlebt. Während Ginas letzter Turnierteilnahme im November 2024 bei der NRHA Futurity war die 29-Jährige nämlich schon schwanger. Ergo war Tochter Millie schon damals mit im Sattel.