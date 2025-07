Romantik pur im Mittelalter-Schloss: Das ist über die Hochzeit von Manuel Neuer bekannt

Manuel Neuer und seine Frau Anika sind eigentlich schon seit 2023 verheiratet. Damals fand allerdings nur eine kleine Trauung auf dem Standesamt statt. Dieses Wochenende wollen die beiden in Südtirol die kirchliche Zeremonie nachholen. Dafür haben sie sich eine ganz besondere Location ausgesucht.

Romantische Location für Hochzeit von Manuel Neuer

Wie die Bild berichtet, soll die Hochzeit auf dem Schloss Freudenstein in Bozen in Südtirol stattfinden. Das Schloss liegt oberhalb des Ortes Eppan inmitten von Weinbergen. Das vermutlich im 12. Jahrhundert erbaute Schloss ist eine beliebte Hochzeits- und Eventlocation. Bilder auf der Webseite des Schlosses heben das romantische Ambiente des Schlosses hervor.

Manuel und Anika Neuer heiraten inkognito

Um ihre zweite Hochzeit machen Manuel und Anika Neuer ein großes Geheimnis. Der Bild zufolge sollen die beiden sogar unter falschen Namen heiraten, um inkognito zu bleiben. Die Zeremonie soll in einer kleinen Kapelle auf dem Schlossgelände stattfinden. Laut Medienberichten werden für die Hochzeitsfeier knapp 150 Gäste erwartet, die Party soll angeblich mehrere Tage andauern. Ins Wasser fallen wird die Hochzeit wohl nicht. Laut Wetterprognosen stehen den Neuers und ihren Hochzeitsgästen sonnige Tage mit bis zu 35 Grad bevor.

Standesamtliche Hochzeit vor Geburt des ersten Kindes

Manuel Neuer heiratete die Handballerin Anika Bissel am 12. November 2023 am Tegernsee. Die standesamtliche Zeremonie fand am Tegernsee abseits der Öffentlichkeit statt. Am 14. März 2024 wurden der Fußballstar und die Handballerin dann Eltern eines Sohnes. Vor Anika war Manuel Neuer bereits einmal verheiratet. Mit Nina Weiß war der ehemalige DFB-Torhüter von 2017 bis 2020 verheiratet.

