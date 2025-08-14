Royales Jubiläum: Prinzessin Anne wird 75!

Die Regenbogenpresse auf der Insel wäre vermutlich arbeitslos, wenn alle Royals so wären, wie die einzige Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II. Skandale, Entgleisungen, Extravaganz sucht man bei Prinzessin Anne vergebens - stattdessen ist die Schwester von König Charles stets fleißig, höflich und korrekt. Im Gegensatz zu Prinz Andrew, der trotz seines weitgehenden Rückzuges aus der Öffentlichkeit regelmäßig negativ in der Presse auffällt.

Prinzessin Anne wird 75 - Eine der beliebtesten Royals

Vielleicht ist Prinzessin Anne deswegen eine der beliebtesten Mitglieder der königlichen Familie. Außer den vehementesten Monarchie-Gegnern dürfte es kaum einen Engländer geben, der die fleißige Royal nicht „not bad“ findet. Ohnehin, Prinzessin Anne gehört zu den am härtesten arbeitenden Royals auf der Insel. Termin um Termin absolviert Princess Royal seit Jahren - stets mit den richtigen Worten und einer sympathischen Portion Humor. Am Freitag wird Prinzessin Anne 75 Jahre alt.

Prinzessin Anne: Zweifache Mutter und fünffache Oma

Prinzessin Anne ist die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. und nach King Charles das zweitgeborene Kind. Geboren wurde sie am 15. August 1950. 1973 heiratete sie Mark Phillips, der damals Captain der 1st Queen‘s Dragoon Guards war. 1977 und 1981 bekam das Paar zunächst einen Sohn (Peter Mark Andrew Phillips) und eine Tochter (Zara Anne Elisabeth Phillips) und hat mittlerweile fünf Enkelkinder.

Erfolgreiche Sportreiterin

Neben ihren royalen Pflichten war Prinzessin Anne eine leidenschaftliche Vielseitigkeitsreiterin. 1971 holte sie den Europameistertitel im Military in der Einzelwertung und nahm für die britische Mannschaft an den Olympischen Spielen 1976 in Montreal teil.

Niemand ist so fleißig wie die Princess Royal

Prinzessin Anne hat mehrere Ämter inne und nimmt innerhalb der britischen Königsfamilie die meisten Termine wahr. Zudem ist sie unter anderem Präsidentin der Organisation „Save the Children“ und Kanzlerin der Universität London. Nach ihr sind ein Gebirge und ein Gletscher in de Antarktis benannt.