Ganz normal! Dieses Mitglied der englischen Königsfamilie urlaubt in den Alpen

Während viele Mitglieder der britischen Royals ihren Sommerurlaub luxuriös und abgeschottet von der Öffentlichkeit verbringen, ist die Cousine von Prinz William und Prinz Harry völlig unspektakulär unterwegs. Lady Amelia Windsor verbringt ihren Sommerurlaub nämlich ganz unspektakulär in den Alpen.

Britische Royal macht Urlaub in den Alpen

Auf Instagram zeigt sich die 29-Jährige derzeit in den Schweizer Alpen. Statt nobler Roben trägt die junge Engländerin dabei einfach nur ein schwarzes Top und eine kurze Jeans. Dazu schreibt Amelia Windsor: „Forever in love with the Alps in the summer time“ (“Für immer verliebt in die Alpen im Sommer“). Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich die junge Royal unter anderem beim Baden.

Lady Amelia lebt ziemlich „unroyal“

Die heute 29-Jährige gehört zwar offiziell zur königlichen Familie, lebt aber völlig anders als ihre royale Verwandtschaft. Sie arbeitete in der Vergangenheit regelmäßig als Model und war unter anderem in der japanischen Vogue zu sehen. Außerdem schreibt sie regelmäßig für Lifestyle- und Fashionseiten.

Amelia Windsor: Rang 44 in der britischen Thronfolge

Lady Amelia Windsor wurde 1995 geboren und ist die Tochter von George Windsor, Earl of St. Andrews - der wiederum ein Cousin zweiten Grades von König Charles III. ist. Amelia Windsor steht an der 44. Stelle der britischen Thronfolge.