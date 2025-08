Blaublüter am Strand: Diese Leidenschaft teilt Prinz Harry mit Sohn Archie

Prinz Harry und seine Frau Meghan schirmen ihre Kinder gewöhnlich von der Öffentlichkeit ab. Nur auf den offiziellen Instagram-Kanälen veröffentlichte das Paar Fotos von Archie (6) und Lilibet (4). Nun ist die royale Familie bei einem Strandausflug gesichtet worden.

Typisch Kalifornisch: Dieses Hobby teilen Prinz Harry und Sohn Archie

Seit Harry und Meghan sich 2020 von der britischen Königsfamilie gelöst hatten, leben sie und ihre beiden Kinder in Montecito in Kalifornien. Nicht weit von ihrem Haus entfernt ist auch ein Strand, der vor allem für Harry und Sohn Archie günstig ist. Beide sollen laut Informationen der Webseite histoires royales.de eine Leidenschaft fürs Surfen haben. Prinz Harry hatte im vergangenen Jahr an einem Kurs bei einem bekannten Surflehrer teilgenommen. Die Fortschritte des Prinzen teilte sein Lehrmeister regelmäßig über Instagram.

Prinz Harry endgültig in Wahlheimat angekommen

Beim Ausflug am Freitag nahm Archie an einem Surfkurs für Kinder teil, unter den wachsamen Augen seiner Eltern. Dabei wurden sie auch von Paparazzis entdeckt. Die US-Webseite TMZ veröffentlichte später die Fotos. Unter anderem war Harry darauf zu sehen, wie er mit anderen Eltern plauderte.

Der Royal ist in seiner Wahlheimat offenbar angekommen. Eine Rückkehr nach England wird also immer unwahrscheinlicher. Allerdings soll Harry laut Medienberichten an einer Aussöhnung mit seinem Vater, König Charles III. und Bruder Prinz William arbeiten.

Schwieriges Verhältnis zu royaler Familie

Derweil macht Harry mit seinem Verhältnis zu Onkel Andrew Schlagzeilen. In einem Buch wird behauptet, dass Harry Andrew im Streit geschlagen haben soll. Diese Vorwürfe dementierte jedoch der Ex-Royal. In dem Streit soll es um Harrys Frau Meghan gegangen sein, die heute übrigens ihren 44. Geburtstag feiert.

Harry und Meghan: Die Geschichte ihrer Liebe

Harry und Meghan sind seit 2016 ein Paar und seit 2018 verheiratet. 2019 wurde ihr Sohn Archie geboren, ein Jahr später traten Harry und Meghan als aktive Royals zurück. Im selben Jahr verließ das Paar Großbritannien und zog nach Kalifornien. Als Grund für den Umzug gab Harry an, dass er und seine Familie in England nicht ausreichend geschützt seien. 2021 kam Tochter Lilibet in den USA zur Welt.