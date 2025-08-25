Nino de Angelo trauert um Bandkollegen

Mit seinem Album „Irgendwann im Leben“ ist Nino de Angelo derzeit auf Deutschlandtour. Nun musste sich der Schlagerstar von einem Bandmitglied einer vorherigen Tour überraschend verabschieden.

Schlagzeuger plötzlich verstorben: Nino de Angelo trauert auf Instagram

René „Rino“ Letters war der Schlagzeuger bei Nino de Angelos „Von Ewigkeit zu Ewigkeit“-Tour. Am 16. August 2025 ist der Drummer überraschend verstorben. Er wurde nur 41 Jahre alt. Nino de Angelo trifft den Tod seines Bandkollegen schwer, wie ein Post auf Instagram zeigt. Der Schlagerstar teilte darauf ein Foto von sich und Letters auf der Bühne während eines Auftritts. Dazu schreibt de Angelo, dass Letters „einfach so aus dem Nichts verstorben“ sei.

Schlagerstar verliert Bandmitglied

„Es ist unglaublich 🥲 und noch ein Grund mehr, für jede Sekunde des Lebens dankbar zu sein 🙏“, so Nino de Angelo. Der Schlagerstar drückte noch im Namen seiner Band und seines Teams der Familie von Letters sein Beileid aus. Letters hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Auch in der Kommentarspalte drücken Nino de Angelos Follower ihr Beileid aus und wünschen sowohl der Familie des Schlagzeugers als auch Nino viel Kraft. Wie René Letters zu Tode kam, ist nicht bekannt.

In diesem Jahr ist es nicht das erste Mal, dass sich Nino de Angelo von einem Musiker-Kollegen verabschieden muss. Im Juli starb die Metal-Legende Ozzy Osbourne. Der Rockstar zählte zu Nino de Angelos Idolen und prägte seine Musikkarriere.