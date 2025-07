Nino de Angelo genieß „La dolce vita“ mit Sonne, Sommer, Spagetti

Nino de Angelo ist seit Jahren im Oberallgäu zu Hause, doch seine Liebe zu Italien ist ungebrochen. Nur wenige Tage nachdem der Schlagerstar in Kempten den Geburtstag seines Freundes Claudio Parrinello gefeiert hat, schickt er seinen Fans schon wieder Grüße aus dem sonnigen Italien.

Mittagessen auf der Piazza in Urbino: Nino de Angelo grüßt seine Fans

Italienische Lebensart, Sonne, Sommer und gutes Essen - das alles sind Dinge, die der 61-Jährige genießt. Via Instagram meldete sich Nino De Angelo aus dem Urlaub bei seinen Fans. Direkt auf der Piazza des Städtchens Urbino wünschte er seinen Followern auf Instagram einen guten Appetit, er selbst freute sich schon auf das Mittagessen in der Innenstadt der 14.000-Einwohner-Stadt in den Marken.

Für den 61-jährigen Sänger läuft es nach einigen schwierigen Jahren wieder richtig gut. Seine letzten Alben verkauften sich gut, und Nino de Angelo konnte unter anderem auf dem Alpenflair-Festival begeistern.

Nino de Angelo: Die musikalische Karriere des Sängers

Nino de Angelo wurde am 18. Dezember 1963 als Domenico Gerhard Gorgoglione in Karlsruhe geboren.

Er ist deutscher Schlagersänger italienischer Abstammung und wohnt seit einigen Jahren mit Freundin Simone im Allgäu .

Sein musikalischer Durchbruch gelang ihm 1983 mit dem Lied „Jenseits von Eden“.

Mit seinem Album „Gesegnet & verflucht“ hatte der Musiker dann 2021 seinen größten Erfolg seit vielen Jahren.

Aktuell ist Nino de Angelo mit seinem neuen Album „Irgendwann im Leben“ sehr erfolgreich und auf Tour unterwegs .