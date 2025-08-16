Mit Bus vorgefahren: Bill Kaulitz im Restaurant von Polizei überrascht

Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz hatte in seinem Podcast „Kaulitz Hills“ erst kürzlich von einem feuchtfröhlichen Partywochenende auf Mallorca und einem Party-Exzess in der Schlager-Disko Mega Park erzählt. Nun scheint Kaulitz eine Begegnung mit der Polizei gehabt zu haben. Beim Abendessen mit prominenten Freundinnen hält plötzlich ein ganzer Mannschaftswagen an – und scheint wegen Bill Kaulitz dort zu sein. Was dann passiert und was die Polizei von dem Sänger wollte, erfahren Sie hier.

Bill Kaulitz: Wann wurde er im Restaurant von der Polizei überrascht?

Anfang August hat Tokio Hotel-Sänger eine Instagram-Story gepostet, in der eine Begegnung mit der Polizei zu sehen ist. Bill Kaulitz sitzt darin im Außenbereich eines Restaurants, mit ihm dort zu sein scheint unter anderem die Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, die in dem Video von Kaulitz mit ihrem Instagram-Handle, ihrem Benutzernamen, markiert ist. Plötzlich taucht ein Mannschaftsbus der Polizei auf, bremst ab und kommt dann direkt neben dem Tisch von Bill Kaulitz zum Stehen. Ernst scheint die Situation für die Gruppe allerdings nicht zu sein: Man kann Kaulitz und seine Begleitung lachen hören. Kaulitz kommentiert: „Das ist aber auch ein altes Auto, ne?“ Dann geht die hintere Tür des Mannschaftbusses auf.

Bill Kaulitz: Was wollte die Polizei von ihm?

Ärger gibt es dann allerdings nicht. Die Beamten haben tatsächlich angehalten, um Bill Kaulitz um ein Foto zu bitten. Also stellt sich Bill Kaulitz mit den Fans vor das Fahrzeug, um dem Wunsch nachzukommen. Der zufällige Foto-Termin ist nicht die erste Begegnung von Bill Kaulitz mit der Polizei. Schon im Jahr 2023 machten er, sein Bruder Tom und dessen Partnerin Heidi Klum Werbung für die Polizei Sachsen, was gemischte Reaktionen hervorgerufen hat.

