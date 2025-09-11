Michael Schumacher hatte in Italien eine „Ersatz-Mama“! Bruder Ralf war jetzt zu Besuch

Für Michael Schumacher war sie wie eine Ersatz-Mama: „Mamma Rossella“, die die Besitzerin und Köchin des Restaurants Montana in der Nähe der Ferrari-Teststrecke in Maranello, Italien. In ihrem Restaurant war der siebenmalige Formel-1-Weltmeister häufig zu Gast. Nun, Jahre später, war sein Bruder Ralf Schumacher dort, traf „Mamma Rossella“ und probierte Michaels Lieblingsgericht:

Michael Schumacher: Das ist seine italienische „Ersatz-Mama“

Im Restaurant Montana gingen und gehen die Ferrari-Piloten aus und ein. Zusammen mit Sky-Kollege Peter Hardenacke war jetzt, zum Rennen in Monza am Wochenende, auch Ralf Schumacher (50) dort, wie Sky in einem Beitrag berichtet.

Der 50-Jährige wandelte damit auf den Spuren seines Bruders. Formel-1-Legende Michael Schumacher war zu seinen Rennfahrer-Zeiten Stammgast im Restaurant Montana. Köchin „Mamma Rossella“ sah er als eine wichtige Bezugsperson an, wie er in einem Interview im Jahr 2005 erzählte: „Sie ist eine liebe und nette Person und so ein bisschen mein Mama-Ersatz. Muss man ganz klar sagen“, sagte der Ferrari-Pilot, „Jedes Mal, wenn ich herkomme, dann ist das eine Familienatmosphäre“, gab Schumacher preis:

Das Lieblingsgericht von Michael Schumacher

Tatsächlich hatte Rosella eine enge Bindung zu Michael Schumacher. die erlebte nun auch Bruder Ralf bei seinem Besuch. „Mamma Rossella“ lud ihn gleich dazu ein, Miachels Lieblingsgericht “Tagliatelle al Ragu” mit ihr zusammen zu kochen. Dabei lachen die beiden zusammen und liegen sich auch in den Armen - direkt vor einem Bild an der Wand, das Michael Schumacher und „Mamma Rosella“ mit der gleichen Pasta in Händen und ebenfalls lachend in einer Umarmung zeigt.

„Alle vermissen Schumi“ - So reagiert das Netz

Ein emotionaler Moment, den auch die Fans wertschätzen. Im Netz gibt es haufenweise positive Reaktionen: „Mama Rosella hatte selber Tränen in den Augen, als sie Ralf gesehen hat“, schreibt ein User auf Instagram, während ein anderer ausdrückt, was alle denken: „Alle vermissen Schumi.“

Einer bringt es auf den Punkt: „So viele schreiben, Ralf ist kein Michael etc, aber wenn Michael wirklich jedes Jahr, vielleicht sogar mehrfach hinfährt und aus bekannten Gründen weg bleibt und dann Ralf als Bruder und einer der engsten Vertrauten das nun macht, ist das mehr als nur eine Geste. Und man hört wie sie sagt, dass es ihr emotional viel bedeutet.“