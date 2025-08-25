Markus Söder hat jetzt eigene Döner-Marke: CSU lässt „Söder Kebab“ schützen

Dass Ministerpräsident Markus Söder gern Döner isst, ist schon lange bekannt. Als sein Instagram-Account die 500.000 Follower-Marke knackte, verloste Söder ein Döner-Essen unter seinen Fans. Inklusive eines T-Shirts mit dem Logo „Söder-Kebab“. Dieses Logo ist nun eine eingetragene Marke.

Markus Söder-Logo ist offiziell geschützt

Auf der Webseite des Patent- und Markenamtes in München ist eine neue Marke aufgetaucht. Zu sehen darauf ist Markus Söder neben einem Döner-Spieß, darüber prangt der Schriftzug „Söder Kebab“. Laut Informationen der Bild hat jedoch nicht Söder das Logo eintragen lassen, sondern seine Partei, die CSU. Demnach wurde das Logo bereits im Februar veröffentlicht, im April folgte dann die Anmeldung im Patent- und Markenamt. Sowohl das Logo als auch der Slogan sind nun geschützte Marken.

„Söder Kebab“-Shirts als Trostpreise

Im CSU-Onlineshop gibt es schon länger T-Shirts und Pullover mit dem „Söder-Kebab“-Logo. Beim CSU-Parteitag im Oktober 2024 in Augsburg gab es außerdem schon einen Dönerstand mit dem Logo. Auch Markus Söder bewirbt die Shirts regelmäßig. Bei seiner Döneressen-Verlosung verschenkte er einige Shirts als Trostpreis.

Söder teilt regelmäßig Videos von seinem Essen

Unter dem Hashtag #söderisst teilt der bayerische Ministerpräsident auf Instagram häufig Videos, die ihn beim Essen vieler verschiedener Gerichte zeigen. Dabei bekannte sich Söder auch als Döner-Fan. Auch nach dem ARD-Sommerinterview teilte er auf Instagram ein Video beim Döner-Essen. Was genau die CSU mit der jetzt geschützten „Söder Kebab“-Marke vorhat, ist jedoch nicht bekannt.