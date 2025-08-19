Theo Waigel: Jesus Christus hatte weniger Follower als Söder

Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel hat sich in einem Interview scherzhaft über die Aktivität des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in den sozialen Medien geäußert. «Er hat mal erzählt, dass er jetzt mehr als 500.000 Follower hat. Darauf habe ich geantwortet: Jesus Christus hatte nur zwölf und von denen konnte er sich nur auf elf wirklich verlassen. Trotzdem hat er es zur Weltgeltung gebracht», sagte er der «Augsburger Allgemeinen». Über den Satz habe auch Söder schmunzeln müssen, so der frühere CSU-Chef.

Söder sei aber sehr erfolgreich, räumte Waigel ein. Davor habe er Respekt. «Und er weiß schon auch, dass es nicht reicht, den Menschen nur zu sagen, was man isst, sondern auch, wie man regiert.»

Söder ist bekannt dafür, seine Social-Media-Kanäle nicht nur für politische Inhalte zu nutzen, sondern etwa auch für Fotos seiner Mahlzeiten. Dies ruft immer wieder auch Kritik hervor. Der CSU-Vorsitzende hat derzeit 760.000 Follower bei Instagram.