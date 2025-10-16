Das sind die Gäste bei Markus Lanz heute (16.10.25)

Markus Lanz und Gäste sprechen heute am 16.10. wieder über aktuelle Themen und Ereignisse im ZDF. Wer am Donnerstag eingeladen ist und um was es geht - hier der aktuelle Überblick zur Sendung.

Markus Lanz-Gäste heute am 16. Oktober

Das ZDF hat die Namen der Gäste heute bei Lanz noch nicht veröffentlicht. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald die Informationen bekannt sind.

Hier ein Überblick über die Sendung gestern:

Sendezeit, Ausstrahlung, Mediathek: Wann läuft Markus Lanz heute?

Die Talkshow „Markus Lanz“ läuft dreimal pro Woche: dienstags, mittwochs und donnerstags im ZDF und im ZDF-Livestream. Der Sendezeitpunkt variiert. Heute am 16. Oktober wird die Sendung um 23.15 Uhr ausgestrahlt. Parallel dazu steht die Sendung als Livestream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Dort kann „Markus Lanz“ etwa ab 1 Uhr nachts auch jederzeit auf Abruf angesehen werden.

Sendetermin in der Übersicht

TV-Ausstrahlung: Donnerstag, 16.10.25, um 23.15 Uhr im ZDF

Livestream: Zeitgleich in der ZDF-Mediathek

Abruf: Sendung nach Ausstrahlung ab ca. 1 Uhr online verfügbar

Das ist die Talkshow „Markus Lanz“

Markus Lanz gehört zu den bekanntesten Fernsehmoderatoren Deutschlands. Sein journalistisch-analytischer Ansatz und die Bandbreite der Gäste aus Politik, Gesellschaft, Sport und Kultur prägen das Format seit 2009. Die Sendung erreicht regelmäßig hohe Einschaltquoten und ist auch als Abrufvideo in der Mediathek sehr beliebt.

"Was wir machen im Studio, ist doch einfach nur Handwerk. Jemand sagt etwas, und ich versuche, es zu bestätigen oder dagegen zu argumentieren", sagte er einmal in einem Interview über sich. Und zu seinem langjährigen Talkformat: "Es geht darum, den Menschen etwas Substanzielles zu vermitteln. Unsere Sendung ist immer öfter auch ein wenig Volkshochschule. Ich will Dinge kennenlernen und besser verstehen."

Weitere Informationen zu Markus Lanz, seiner Karriere und seinem Moderationsstil finden Sie auf der Website des ZDF oder im ausführlichen Porträt bei all-in.de.

Markus Lanz: Sein Leben und seine Karriere in Bildern Icon Galerie 20 Bilder

Das sind die Einschaltquoten von Markus Lanz

Die Sendungen von und mit Markus Lanz erreichten im Jahr 2024 laut ZDF einen Marktanteil von 15,2 Prozent, mehr als im Jahr zuvor, als die Talksendung einen Anteil von durchschnittlich 14,3 Prozent erzielte. In der ZDF Mediathek erreichte "Markus Lanz" dem Sender zufolge einen neuen Rekordwert – 3,0 Prozent des Sehvolumens aller Abrufvideos entfielen auf dieses Format.