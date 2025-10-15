Das sind die Gäste heute bei Markus Lanz am 15.10.

Markus Lanz und seine Gäste diskutieren heute, am Mittwoch, 15.10., wieder im ZDF über aktuelle Themen und Ereignisse. Wer ist heute bei Lanz zu Gast? Um welches Thema geht es? Wann läuft die Sendung im ZDF und in der Mediathek? Hier die Infos.

Wann kommt Markus Lanz heute im TV und in der Mediathek?

Wann ist Markus Lanz heute Abend? Markus Lanz kommt heute am Mittwoch (15.10.) um 23:15 Uhr im ZDF im TV.

Sendetermin: Mittwoch, 15. Oktober 2025

Uhrzeit: 23:15 Uhr im ZDF

Dauer: ca. 75 Minuten

Stream: Markus Lanz läuft zeitgleich in der ZDF-Mediathek. Wer die Talkshow verpasst, kann sie dort problemlos am nächsten Tag online nachschauen .

Markus Lanz: Gäste und Themen heute am Mittwoch, 15. Oktober

Die Gäste von Markus Lanz heute am Mittwoch, 15.10., sind, wie die Themen noch nicht bekannt. Sobald sich das ändert gibt es hier alle Infos.

Porträt Markus Lanz privat - Alter, Nationalität und Podcast

Markus Lanz ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten TV-Moderatoren Deutschlands. Aufgewachsen ist er in einer Bergbauernfamilie in Südtirol, er hat die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft. Er volontierte bei Radio Hamburg, schaffte den Durchbruch als Moderator bei RTL, und wechselte dann später ins ZDF.

Markus Lanz: Sein Leben und seine Karriere in Bildern Icon Galerie 20 Bilder

Lanz ist mit seiner nächtlichen Talkshow seit 2009 regelmäßig im ZDF zu sehen und steht schon lange für eine gewisse Fragekunst. In der Sendung - mittlerweile gab es mehr als 2000 Ausgaben - hat er in der Regel drei bis vier Gäste im Studio, die er befragt und mit denen er diskutiert. Gelegentlich gibt es ein übergreifendes Thema, in den meisten Fällen werden die Gäste von Lanz aber zu individuellen Themen interviewt.

Mehr als 10.000 Interviews hat Lanz bislang geführt, unter anderem mit Barack Obama, Bill Gates, Adele, Karl Lagerfeld, Stephen King, mit amtierenden und früheren deutschen und europäischen Spitzenpolitikerinnen und -politikern sowie mit bedeutenden Persönlichkeiten des Zeitgeschehens.

"Was wir machen im Studio, ist doch einfach nur Handwerk. Jemand sagt etwas, und ich versuche, es zu bestätigen oder dagegen zu argumentieren", sagte er einmal in einem Interview über sich. Und zu seinem langjährigen Talkformat: "Es geht darum, den Menschen etwas Substanzielles zu vermitteln. Unsere Sendung ist immer öfter auch ein wenig Volkshochschule. Ich möchte Dinge kennenlernen und besser verstehen."

Markus Lanz heute - Moderator ist preisgekrönt

Lanz, der für seine TV-Aktivitäten mehrere Preise - darunter die Goldene Kamera und den Deutschen Fernsehpreis - erhalten hat, war bis 2006 mit RTL-Moderatorin Birgit Schrowange zusammen. Das Ex-Paar hat einen volljährigen Sohn. 2011 heiratete Lanz Angela Gessmann. In dieser Ehe kamen 2014 und 2018 zwei Töchter zur Welt. Im Februar 2023 bestätigte der Anwalt von Lanz, dass sich das Ehepaar getrennt hat.