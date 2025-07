Neuer FC Bayern Star: Luis Diaz ist frisch verheiratet

Die Erwartungen an Luis Diaz sind hoch. Der bisherige Top-Transfer im Fußballsommer 2025 des FC Bayern München soll für den Rekordmeister möglichst viele Tore erzielen und den FCB in Meisterschaft, Pokal und besonders in der Champions League möglichst weit bringen. Dass er das kann, hat der 28-jährige Offensivspieler beim FC Liverpool bewiesen. Allein in der vergangenen Saison erzielte der Kolumbianer 17 Tore in Premier League, Champions League und EFL Cup - dazu kommen acht Vorlagen.

Auf sportlicher Ebene sind die Leistungen von Luis Diaz bestens bekannt. Was viele aber nicht wissen, der künftige Bayern-Profi hat ein bewegtes Leben hinter sich.

Luis Diaz: Aufgewachsen in Kolumbien

Luis Diaz, der mit vollem Namen Luis Fernando Díaz Marulanda heißt, wuchs in der kolumbianischen Bergbau-Stadt Barrancas auf und hat unter anderem indigene Wurzeln. Nach seinem Profidebut beim Barranquilla FC spielte Diaz zunächst bei Athletico Junior und wechselte anschließend zum FC Porto. Danach ging es für den Offensivmann 2022 zum FC Liverpool und nun zum FC Bayern.

Entführung in Kolumbien: Diaz bangte um Vater

Im Jahr 2023 entführten Kriminelle die Eltern des kolumbianischen Nationalspielers. Während Diaz Mutter schnell befreit werden konnte, musste der heute 28-Jährige um das Leben seines Vaters fürchten. Nach einem weltweiten medialen Echo und Vermittlungen durch die katholische Kirche und einer UNO-Kommission wurde Diaz Vater wieder freigelassen.

Anfang Juli verlor der kolumbianische Nationalspieler dann seinen Teamkollegen Diogo Jota. Der Portugiese kam - gemeinsam mit seinem Bruder - bei einem tragischen Autounfall ums Leben.

Diaz setzte auf glückliches Familienleben: Frisch verheiratet

Der künftige Bayern-Star ist bereits seit Jahren mit Gera Ponce (27) liiert. Das Paar hat zwei Kinder. Nach neun gemeinsamen Jahren heirateten Diaz und Ponce am 4. Juni dieses Jahres. Fotos der Verlobung teilten beide auf ihren Instagram-Kanälen. Das Paar kennt sich bereits seit der Jugendzeit.

Gera Ponce ist selbst auf Instagram erfolgreich. Ihrem Profil folgen rund 750.000 Menschen. Dort beschäftigt sie sich hauptsächlich mit Mode, Lifestyle und Familie. Luis Diaz jüngerer Bruder Jesus Diaz ist ebenfalls Fußballer. Der 21-Jährige spielt für den Junior FC in der ersten Liga.