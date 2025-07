Diogo Jota ist tot! Liverpool-Star stirbt bei Autounfall - Nur Tage nach seiner Hochzeit

Diogo Jota, Stürmer beim FC Liverpool und in der portugiesischen Nationalmannschaft, ist tot. Der 28-Jährige starb am Donnerstag, 3. Juli 2025, bei einem Autounfall bei Zamora in Spanien. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Fußball-Fans auf der ganzen Welt zeigten sich erschüttert.

Fußballer Diogo Jota starb bei Autounfall in Spanien

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, befand sich Diogo Jota am Donnerstagmorgen zusammen mit seinem 26-jährigen Bruder André, der ebenfalls Profifußballer war und beim portugiesischen Zweitligisten Penafiel spielte, in einem Auto. Der Wagen war auf der A52 in der Nähe der Stadt Zamora in Nordspanien unterwegs, als das Auto plötzlich von der Straße an kam.

Laut der Nachrichtenseite Zamora News soll um 0:40 Uhr am Donnerstag der Notruf in der Polizeizentrale eingegangen sein. Doch es war bereits zu spät. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden Brüder feststellen.

Diogo Jota hatte elf Tage zuvor geheiratet

Das Grausame: Diogo Jota war erst vor knapp zwei Wochen, genauer gesagt vor elf Tagen, mit seiner Frau Rute Cardoso den Bund fürs Leben eingegangen. Am 22. Juni hatten der portugiesische Nationalspieler und Liverpool-Star und seine langjährige Freundin geheiratet. Das Paar hat zusammen drei Kinder.

Fans betroffen vom Tod des Liverpool-Spielers

Schon wenige Minuten, nachdem sich die schreckliche Nachricht verbreitet hatte, zeigten Fans und Follower von Diogo Jota und seiner Frau in den sozialen Medien ihr Mitgefühl und ihre Trauer. „Dieser Tod bricht mir das Herz“, „Das ist so traurig, selbst als Arsenal-Fan“, oder der berühmte Satz der „Reds“ vom FC Liverpool „You’ll never walk alone“ waren da zu lesen.

Diogo Jota - Seine Karriere

Diogo Jota, mit ganzem Namen Diogo José Teixeira da Silva, war ein portugiesischer Fußballspieler.

2013 wechselte er vom Gondomar SC in die Jugendabteilung des FC Paços de Ferreira.

Zur Saison 2016/17 wechselte Diogo Jota zu Atlético Madrid in die spanische Primera División und unterschrieb dort einen Fünfjahresvertrag.

Atlético verlieh ihn für ein Jahr an den FC Porto weiter.

Die Spielzeit 2017/18 spielte Diogo Jota auf Leihbasis bei den Wolverhampton Wanderers.

Im September 2020 wechselte Diogo Jota zum Ligakonkurrenten FC Liverpool, bei dem er einen langfristigen Vertrag unterschrieb.