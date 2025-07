Fährt Schumacher wieder in der Formel 1? Mick ist in Gesprächen mit Cadillac

Mick Schumacher hat wie Vater Michael Schumacher Benzin im Blut. Der 26-Jährige arbeitet schon seit Jahren an seiner Rennsportkarriere. Von Kartfahren über Formel 4, 3 und 2 schaffte er 2021 den Sprung in die Formel 1. Mit dem F1-Team Haas konnte er allerdings nicht an die Erfolge seines Vaters anknüpfen. 2022 trenne sich Haas schließlich von Mick. Seither arbeitet er an seinem Comeback. Jetzt hat er offenbar eine neue Chance, sich zu beweisen.

Neue Chance in Formel 1? Cadillac bestätigt Gespräche mit Mick Schumacher

Cadillac ist ein Newcomer in der Formel 1 und sucht gerade Fahrer für seine zwei Cockpits und Mick Schumacher ist einer der Kandidaten auf der Liste. Sowohl Mick als auch Cadillac selbst hatten gegenüber den Medien Gespräche bestätigt. „Die Kommunikation war bislang sehr positiv“, erklärte Mick Schumacher gegenüber der brasilianischen Ausgabe von motorsport. com. Laut der Webseite formel1.de ist Mick allerdings nicht der Einzige auf, den Cadillac ein Auge geworfen hat.

Starke Konkurrenz für Mick Schumacher

Mick Schumacher tritt gegen starke Konkurrenz an. Darunter Sergio Perez, der nach seinem Rauswurf aus dem Red-Bull-Team eine Rennfahrerpause einlegt. Laut Informationen von formel1.de gilt der Mexikaner bei Cadillac als Favorit. Er hat bereits an 281 Formel 1-Rennen teilgenommen und sechs davon gewonnen. Mick Schumacher dagegen kann auf nicht so viel Erfahrung zurückblicken.

Mick Schumacher im Rennsport: Erfolge und Niederlagen

In den zwei Jahren als Formel 1-Fahrer ging Mick bei 43 Rennen an den Start. Dabei erreichte er in der Gesamtwertung lediglich den 19. und 16. Rang. Mick Schumacher hat also noch kräftig aufzuholen, wenn er an die Erfolge seines berühmten Vaters anknüpfen will. Vielleicht bekommt er bald die Gelegenheit, sich erneut in der Königsklasse des Motorsports zu beweisen.

Abseits der Formel 1 gibt es aber auch Erfolgsberichte. In den Formeln 2 bis 4 landete Mick Schumacher öfter auf dem Treppchen. In der europäischen Formel 3 wurde er 2018 zum Meister gekürt, 2020 holte er sich den Meistertitel in der Formel 2. 2024 konnte er zudem bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft Alpine überzeugen. Beim Lauf von Sao Paulo holte er den ersten WM-Punkt und landete nach dem 6-Stunden-Rennen von Fuji auf Platz 3.

Mick Schumachers Karrierestationen: 2008-2014: Kartsport

2015: Deutsche Formel 4 (Platz 10)

2016: MRF Challenge Formel 2000 (Platz 10), deutsche Formel 4 (Platz 2), italienische Formel 4 (Platz 2)

2017: MRF Challenge Formel 2000 (Platz 3), europäische Formel 3 (Platz 12)

2018: Europäische Formel 3 (Meistertitel)

2019: Formel 2 (Platz 12)

2020: Formel 2 (Meistertitel)

2021: Formel 1 (Platz 19)

2022: Formel 1 (Platz 16)

Sportlicher Schumacher-Clan

Seine ältere Schwester Gina feiert derzeit in ihrem Sport große Erfolge. Die Westernreiterin hatte bei der Reining-WM auf der Familien-Ranch gleich zweimal Gold geholt. Zudem hat sie Mick Schumacher im Frühjahr 2025 zum Onkel gemacht. Nichte Millie kam am 29. März zur Welt.