Die Kaulitz-Zwillinge werden 36! So feiern Tom und Bill

2005 fing alles an: Bill und Tom Kaulitz feierten mit ihrer Band „Tokio Hotel“ ihren Durchbruch. Die Teenie-Stars sind inzwischen erwachsen geworden. Am 1. September feiern sie ihren 35. Geburtstag. Zeit, auf eine beeindruckende Karriere zurückzublicken.

Mit Tokio Hotel schlagartig weltberühmt

Mit „Durch den Monsun“ wurde die Schülerband Tokio Hotel über Nacht weltberühmt. Bill und Tom Kaulitz gründeten 2001 die Band. Tom spielt Gitarre, während Bill als Frontman mit seinem schrillen Aussehen für Aufsehen sorgt. Weitere Mitglieder der Band sind Bassgitarrist Georg Listing und Schlagzeuger Gustav Schäfer. Tokio Hotel gehört zu den wenigen deutschsprachigen Bands, die auch im Ausland Erfolg haben. Die Band tourt auch heute noch durch die Stadien. Die nächste Tour ist für 2026 angekündigt.

Von Teenie-Idolen zu TV-Stars

Neben Tokio Hotel konnten die Kaulitz-Zwillinge auch abseits der Showbühne im Gespräch bleiben. So traten Tom und Bill als Juroren bei DSDS und „The Voice“ auf. Große Erfolge feiern sie auch mit ihrer Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“, die am 17. Juni in die zweite Runde ging. Dazu haben die Zwillinge auch einen gemeinsamen Podcast, in dem sie über ihr Leben in Los Angeles plaudern. Tom und Bill Kaulitz leben seit 2010 in der kalifornischen Großstadt.

Hochzeit und Liebesdrama: Das turbulente Liebesleben der Kaulitz-Twins

Auch mit ihrem Privatleben machten die Zwillinge Schlagzeilen. Tom heiratete 2015 nach vierjähriger Beziehung die Kosmetikunternehmerin Ria Sommerfeld, im selben Jahr reichte er jedoch die Scheidung ein. 2018 wurde Toms Beziehung zu Heidi Klum öffentlich. 2019 folgte dann die Hochzeit. Trotz des großen Altersunterschieds scheinen Heidi und Tom nach wie vor glücklich zu sein. Sein Bruder Bill hat im Gegensatz dazu eher ein turbulentes Liebesleben. Seine Beziehung zu Marc Eggers hielt nur wenige Monate. Aktuell gibt es Gerüchte, dass er ein Auge auf einen bekannten Reality-Star geworfen hat.

So feiern die Kaulitz-Zwillinge ihren 35. Geburtstag

Die Kaulitz-Zwillinge können an ihrem Geburtstag auf aufregende Jahre zurückblicken. Wie sie ihren 35. Geburtstag feiern, ist nicht bekannt. Allerdings verrieten Tom und Bill in ihrer Netflix-Doku, dass sie eine „Zweitagesparty“ planen würden. In Bills Instagram-Story gibt es schon einen Vorgeschmack. Dort sind Videos und Bilder aufgetaucht, auf denen Bill im Pool entspannt - mit Sektglas in der Hand. Bruder Tom ist dagegen am Grill zugange.