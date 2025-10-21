Jan Ullrich und Til Schweiger: Unerwartetes Foto mit brisanter Vorgeschichte

Jan Ullrich lächelt in die Kamera, seinen Arm hat er um Til Schweiger gelegt. Ein scheinbar beiläufiges Bild in Ullrichs Instagram-Story, das hinsichtlich der Vorgeschichte der beiden aber doch sehr überraschend ist.

„Es war mir eine Freude, dich heute zu treffen, Kumpel“, schrieb Rad-Legende Ullrich am Montag auf Englisch zu dem Bild, das ihn mit einem breiten Lächeln und Schweiger mit dem Victory-Zeichen zeigt. Laut des Posts hat das Treffen in Berlin stattgefunden.

Streit zwischen Jan Ullrich und Til Schweiger eskaliert

Kumpel? Das schien vor einiger Zeit noch undenkbar. Im Sommer 2018 eskalierte auf Mallorca ein Streit zwischen Ullrich und seinem prominenten Nachbarn Schweiger.

Der Filmstar hatte seinerzeit eine Party gefeiert, als Ullrich, der sich gerade auf dem Tiefpunkt seines Lebens befand, unerlaubt über einen Zaun auf das Grundstück Schweigers eingedrungen war und dort einen Streit provoziert haben soll, der in einem wüsten Handgemenge endete. Ullrich wurde schlussendlich von der Polizei in Handschellen abgeführt.

„Bevor die Polizei kam, habe ich zu ihm gesagt: Von jetzt an bist du nicht mehr mein Freund“, hatte Schweiger dem Tour-de-France-Sieger von 1997 damals klar und deutlich mitgeteilt.

Icon vergrößern Jan Ullrich und Til Schweiger zeigen sich in einer Instagram-Story Foto: Instagram.com/janullrichofficial Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jan Ullrich und Til Schweiger zeigen sich in einer Instagram-Story Foto: Instagram.com/janullrichofficial

Rad-Legende Jan Ullrich entschuldigt sich

Knapp drei Jahre später hatten sich die Wogen dann wieder etwas geglättet. „Ich habe ihm vergeben, weil ich ja wusste, dass das nicht der Jan ist, den ich kenne, sondern dass das ein Jemand war, der unter heftigstem Einfluss von giftigen Substanzen stand“, berichtete Schweiger von einer Annäherung. Ullrich, der seinerzeit unter anderem mit Alkohol- und Kokainsucht zu kämpfen hatte, habe sich bei ihm entschuldigt.

Doch während es in der Folge für Ullrich stetig bergauf ging und der 51-Jährige wieder stabil im Leben steht, geriet plötzlich Schweiger in einen Abstiegsstrudel. Der Kino-Liebling war laut einer großen Spiegel-Recherche im März 2023 wohl mehrfach betrunken am Set aufgetaucht und soll unter anderem einem Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen haben, was Schweiger später auch einräumte.

„Er (der Mitarbeiter) wollte mich vor mir selbst schützen und hatte den Mut, sich mir in den Weg zu stellen“, sagte der Schauspieler dem Stern: „Und was tat ich? Ich habe ihm eine Ohrfeige gegeben, obwohl ich diesen Mann so unglaublich schätze und so gern habe.“

Laut eigenen Angaben begab sich Schweiger deshalb in Therapie und zog sich aus dem öffentlichen Leben zurück. „Ich habe erkannt, dass ich ein Problem habe, das ich nicht ohne Hilfe von außen in den Griff bekommen kann“, teilte er mit.

Sorgen um Til Schweiger: „Ich bin da für ihn“

Es gab da allerdings jemanden, der seine Hilfe anbot: Jan Ullrich. „Keiner ist gerne krank, er hat ja auch ein gewisses Alter, da mache ich mir natürlich Sorgen“, sagte Ullrich im Juni 2024 bei einem Auftritt im Sat. 1 Frühstücksfernsehen: „Ich bin da für ihn“.

Ob Schweiger in seiner schweren Zeit Ullrichs Hilfe angenommen hat, ist nicht bekannt. Klar scheint aber, dass alle Differenzen der Vergangenheit ausgeräumt wurden - und sich beide nun sogar zu einem ersten gemeinsamen öffentlichen Foto nach langer Zeit bereit gefühlt haben.