Das außergewöhnlichste Ja-Wort aller Zeiten: Hier können Sie in einem Zeppelin heiraten

Wie wäre es, den Bund fürs Leben hoch oben in den Wolken zu schließen? In Friedrichshafen ist genau das möglich: Statt Standesamt oder Kirche wartet hier ein Zeppelin darauf, Paare auf eine unvergessliche Reise ins Eheglück zu befördern. Wer das Außergewöhnliche sucht, findet über dem Bodensee das wohl spektakulärste Hochzeits-Erlebnis der Region.

Seit März fliegen wieder Zeppeline über den Bodensee

Seit März 2025 läuft in Friedrichshafen die neue Zeppelin-Saison, die es Menschen ermöglicht, mit einem Zeppelin über den Bodensee zu fliegen.

Passagiere können die Vierländerregion aus bis zu 300 Metern Höhe erleben – an Bord des neuen Zeppelins NT, das im Hangar neben dem Bodensee-Airport gebaut wurde. Und genau in einem solchen Luftschiff können Paare sich das Ja-Wort geben.

So läuft die Hochzeit im Zeppelin ab

Die standesamtliche Trauung selbst findet in der Zeppelingondel statt, während sich das Luftschiff noch am Boden befindet. Anderenfalls wäre die Trauung nicht rechtskräftig. Vor oder nach dem Ja-Wort kann das Brautpaar mit bis zu zehn Gästen in die Lüfte steigen, wo in über 300 Metern Höhe Brautreden gehalten, gemeinsam angestoßen oder ein Hochzeitsfoto mit Aussicht auf die Bodensee-Region gemacht werden kann.

Icon Vergrößern Der Zeppelin NT (Neue Technologie) fliegt zum Saisonauftakt über den Bodensee, während im Hintergrund Friedrichshafen zu sehen ist. Foto: Felix Kästle/dpa Icon Schließen Schließen Der Zeppelin NT (Neue Technologie) fliegt zum Saisonauftakt über den Bodensee, während im Hintergrund Friedrichshafen zu sehen ist. Foto: Felix Kästle/dpa

Für die Trauung inklusive Flug hat die Hochzeitsgesellschaft 60 Minuten Zeit. Anschließend kann das Brautpaar in größerer Gesellschaft im Restaurant Zeppelin Hangar FN neben dem Flughafen weiterfeiern.

Diese Ziele fliegen die Zeppeline am Bodensee 2025 an Die Zeppeline starten von Friedrichshafen aus und fliegen folgende Ziele in der Bodensee-Region an: Mainau

Meersburg

Dornbirn

Radolfzell

Lindau

Bregenz

Zurück nach Friedrichshafen

Hier kann man eine Hochzeit im Luftschiff buchen

Die Anmeldung zur Eheschließung erfolgt wie bei einer gewöhnlichen Hochzeit über das Standesamt Friedrichshafen, das den Termin anschließend mit der Zeppelin-Reederei abstimmt. Frühestens sechs Monate vor dem Termin kann das Aufgebot bestellt werden, die Reederei benötigt spätestens vier Wochen vor dem Termin eine Bestätigung für die weitere Planung.

Das kostet die Trauung im Zeppelin

Wer sich für eine Hochzeit im Luftschiff entscheidet, muss tief in die Tasche greifen: Laut dem Standesamt Friedrichshafen betragen sich die Kosten für Trauung und Privatflug auf mindestens 7.200 Euro.

Sollte der Zeppelin aufgrund des Wetters am Hochzeitstag nicht in die Luft steigen können, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder kann das Paar trotzdem in der Gondel heiraten oder die Trauung in einem extra dafür gewidmeten Raum im Hangar vornehmen. Der Rundflug im Luftschiff wird in diesen Fällen nachgeholt.

Der Zeppelin NT aus Friedrichshafen Die Zeppelin NT-Luftriesen haben es zudem in sich. Hier einige Fakten: Der Zeppelin NT ist stolze 75 Meter lang. Zum Vergleich: Eine Boeing 747 ist nur etwa 71 Meter lang.

Außerdem sind diese Zeppeline mit etwa 1.100 Kilogramm echte Leichtgewichte.

Sie bieten Platz für 14 Passagiere und zwei Menschen im Cockpit.

Den Auftrieb liefert unbrennbares Helium, umschlossen von einem extrem reißfesten Hüllenmaterial.