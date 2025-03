Saisonstart 2025: Die Zeppeline heben ab! Luftschiffe fliegen jetzt wieder über den Bodensee

Sie waren einst die Giganten der Lüfte. Dann endete die Ära der Zeppeline vor fast 90 Jahren abrupt. Doch einige Luftschiffe fliegen heute noch am Himmel. In Friedrichshafen am Bodensee beginnt jetzt die Zeppelin-Saison 2025. Das müssen Passagiere wissen:

Zeppeline in Friedrichshafen starten in die Saison 2025

Bereits am Freitag, 28. März 2025, startete in Friedrichshafen wieder der Passagierbetrieb der Zeppeline. Ab jetzt können Passagiere die 4-Länder-Region erneut aus der Luftschiff-Perspektive bewundern. Wer mit an Bord geht, hebt in einem neuen Zeppelin NT, gebaut im Hangar neben dem Bodensee-Airport, auf bis zu 300 Meter Höhe ab. Übrigens: Ohne die Luftschiffe, würde es heute keinen Flughafen in Friedrichshafen geben.

Ein Zeppelin fliegt über den Bodensee Richtung Friedrichshafen, während im Vordergrund die Barockkirche Birnau zu sehen ist.

Der Zeppelin NT aus Friedrichshafen

Die Zeppelin NT-Luftriesen haben es zudem in sich. Hier einige Fakten:

Der Zeppelin NT ist stolze 75 Meter lang. Zum Vergleich: Eine Boeing 747 ist nur etwa 71 Meter lang.

Außerdem sind diese Zeppeline mit etwa 1.100 Kilogramm echte Leichtgewichte.

Sie bieten Platz für 14 Passagiere und zwei Menschen im Cockpit.

Den Auftrieb liefert unbrennbares Helium, umschlossen von einem extrem reißfesten Hüllenmaterial.

Diese Ziele fliegen die Zeppeline am Bodensee 2025 an

Die Zeppeline starten von Friedrichshafen aus und fliegen folgende Ziele in der Bodensee-Region an:

Mainau

Meersburg

Dornbirn

Radolfzell

Lindau

Bregenz

Zurück nach Friedrichshafen.

Kosten und Preise: So viel muss man für einen Flug mit dem Zeppelin hinblättern

Ein Flug mit dem Zeppelin am Bodensee ist 2025 zu diesen Preisen möglich: Ein 30-minütiger Rundflug von Friedrichshafen zurück nach Friedrichshafen kostet 340 Euro pro Person. Ein 60-minütiger Rundflug liegt bei 630 Euro pro Person. Ein Flug mit der Dauer von 120 Minuten zu einem der obigen Ziele kostet 1120 Euro. Teils sind die Flüge der nächsten Wochen schon ausgebucht, teils gibt es aber auch noch Tickets.

Der Flugplan der Zeppeline Friedrichshafen 2025

Die Rundflüge ab Friedrichshafen gehen von Ende März bzw. Anfang April bis November. In dieser Zeit werden die Luftschiffe der Deutschen Zeppelin-Reederei (DZR) in Friedrichshafen wieder Tausende Passagiere über die Region fliegen. Flüge sind über die Deutsche Zeppelin-Reederei (DZR) unter www.zeppelinflug.de buchbar. Hier findet sich auch der tägliche Flugplan.

Der Zeppelin NT (Neue Technologie) fliegt über dem Bodensee, während im Hintergrund Friedrichshafen zu sehen ist.

Geschichte der Zeppeline in Friedrichshafen

Am 7. Juni 1915 startete das erste dort gebaute Luftschiff „LZ 41“ zu seiner Jungfernfahrt. Insgesamt wurden in Friedrichshafen 21 Zeppelin-Luftschiffe gefertigt. Das Letzte verließ im Juni 1920 den Flugplatz. Dann war es lange still um die Luftschiffe am Bodensee. Erst am 18. September 1997 erhob sich erneut ein solcher Himmelsgigant vom Ankermast vor der Messehalle 10 in Friedrichshafen in die Lüfte. Mit der Musterzulassung des Zeppelin NT durch das Luftfahrtbundesamt im April 2001 und der Zulassung der Deutschen Zeppelin-Reederei im August 2001 wurde dann ein paar Jahre später der kommerzielle Flugbetrieb in Friedrichshafen aufgenommen. Bis heute ist der Zeppelin hier präsent und erlebbar – auf dem Gelände des Bodensee Airports, weithin sichtbar durch eine der größten Hallen Süddeutschlands, dem Zeppelin Hangar.