Heidi Klums Halloween-Party 2025: Diese zwei Hinweise gibt es auf ihr Kostüm

Nach der Party ist vor der Party. Kaum ist Heidi Klums Pre-Wiesn-Party namens „HeidiFest“ vorbei, läuft auch schon der Countdown zum nächsten großen Event. Die Unternehmerin und Jurorin ist für ihre legendären Halloween-Partys bekannt, bei denen sie selbst stets in auffälligen Kostümen auftritt – in den vergangenen Jahren immer gerne in thematisch zusammenpassenden Partnerkostümen mit ihrem Mann Tom Kaulitz. Was ist schon zu Heidi Klums Kostüm für Halloween 2025 bekannt?

Heidi Klums legendäre Halloween-Partys

Seit über 20 Jahren, nämlich seit dem Jahr 2000, veranstaltet das Top-Model laut Vogue Germany ihre alljährliche Halloween-Party. Pausen musste sie nur 2020 und 2021 wegen der Covid-19-Pandemie einlegen. Typischerweise findet das Event demnach in New York oder Los Angeles statt – der Wahlheimat von Klum und Kaulitz. Eingeladen werden, wie die Presseberichte der vergangenen Jahre zeigen, immer viele Stars und Sternchen, von Schauspielerinnen über Musiker bis zu bekannten Models. Auch Toms Bruder Bill Kaulitz und Klums Tochter Leni Klum dürfen nicht fehlen.

Schon Wochen vor dem Event sind Boulevardmedien und Fans auf Social Media neugierig darauf, was sich Klum Neues für ihre Halloween-Party einfallen lassen wird. Im vergangenen Jahr überraschte sie zusammen mit Ehemann Kaulitz beispielsweise, indem sie beide als weiblicher und männlicher E.T., der Außerirdische, verkleidet waren. Das Model variierte sein Kostüm mit einer Perücke, einem Hut und einem Schal. Die Kostüme waren sehr aufwendig, Hilfe bekam Klum dabei von Maskenbildner Mike Marino, der laut Vogue Germany aus Film- und Serienproduktionen bekannt ist.

Heidi Klums Halloween-Kostüm 2025: Diese Hinweise gibt es schon

Was Klums Halloween-Kostüm für 2025 angeht, gibt es derzeit schon zwei Hinweise. Schon Anfang September postete sie auf ihrem Instagram-Account ein kurzes Video, in dem sie einen Gebissabdruck nehmen lässt. Die Beschreibung des Posts lautet „Halloween is just around the corner“, also zu Deutsch: „Halloween steht vor der Tür“. Markiert hat sie den Account von Mike Marino, dessen Hände vermutlich im Clip zu sehen sind. Marino – laut eigener Instagram-Bio-Beschreibung Prosthetic Makeup Designer – scheint also auch in diesem Jahr wieder an Klums Kostüm beteiligt zu sein. Vielleicht trägt das Model an Halloween ein Fake-Gebiss, etwa im Kostüm eines Werwolfs, mutmaßte schon die Vogue.

Der zweite Hinweis wurde schon Anfang August fallen gelassen, berichtet die Vogue Germany weiter. Damals war Klum nämlich bei Jimmy Fallons Late-Night-Show zu Gast und sagte: „Oh, ich werde besonders hässlich und super gruselig sein.“ Auf Fallons weitere Nachfragen zum Kostüm ging sie jedoch nicht ein: „Lasst uns das nicht ruinieren“, so das Model. Auch in den vergangenen Jahren wurden die Klum'schen Kostüme immer erst direkt am Halloween-Tag enthüllt. In derselben Show sagte Klum übrigens zu Jimmy Fallon: „Du sahst aus wie Dracula“. Dabei bezog sie sich auf ihr erstes Aufeinandertreffen mit dem Moderator.

Genaueres zum Halloween-Kostüm 2025 weiß man aktuell also noch nicht. Final wird man es erst wieder am 31. Oktober erfahren. 2024 postete Klum auf Instagram einen 30-Tage-Countdown mit Halloween-Filter. Vielleicht gibt es so einen Countdown auch dieses Jahr. Fans und Neugierige dürfen gespannt sein.

Übrigens: Heidi Klums Weg zur internationalen Berühmtheit begann vor über 30 Jahren durch einen TV-Auftritt, der ihre Karriere prägen sollte. Bei einem Model-Wettbewerb, der von Thomas Gottschalk moderiert wurde, gewann sie 1992 als 18-Jährige. Das war der Beginn einer einzigartigen Karriere, die sie von Bergisch Gladbach aus auf internationale Laufstege und TV-Bühnen führte.