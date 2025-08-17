Heidi Klums Fitness-Geheimnis mit 52 Jahren: Auf diese zwei Lebensmittel verzichtet das Supermodel

Heidi Klum ist Anfang Juni 52 Jahre alt geworden und hat ihren Geburtstag groß gefeiert. Das ist nicht nur erstaunlich, weil das Supermodel zeitgleich in Deutschland überall auf Werbeplakaten zu sehen ist, auf denen sie in Unterwäsche und Badekleidung posiert. Ihr mittleres Alter ist Klum kaum anzusehen, daher fragen sich viele, was das Geheimnis für ihre Jugendlichkeit und Fitness ist. In einem Interview hat Klum sich zuletzt dazu geäußert und erklärt, was in ihrer Ernährung eine besondere Rolle spielt. Auf welche beiden überraschenden Nahrungsmittel sie verzichtet und was sie über die Jahre zu ihrer Routine gemacht hat, erfahren Sie hier.

Auf welche Lebensmittel verzichtet Heidi Klum?

Im Frühjahr 2025 hat Heidi Klum der Modezeitschrift Harpers Bazaar ein Interview gegeben, in dem sie auch gefragt wurde, was der beste Beauty-Tipp ist, den sie je bekommen hat. Heidi Klum nennt ein paar Punkte, die von den Themen Hautpflege bis Wellness reichen. Dann enthüllt sie, was sie inzwischen nicht mehr so gerne in ihre Ernährung integriert: „Ich esse nicht mehr so viel Rohkost, weil sie schwerer für den Körper zu verdauen ist als gekochte Nahrung.“ Laut dem Magazin Gala verzichtet Klum auch auf Obst, weil sich darin viel Fruchtzucker und Kohlenhydrate befinden würden.

Wie hat Heidi Klum über die Jahre ihre Ernährung geändert?

Im Interview mit Harpers Bazaar erzählt Heidi Klum auch, welche Lebensmittel für sie wichtiger geworden sind. Sie nennt beispielsweise: Pumpernickel und Hühnersuppe. Allgemein merkt sie an: „Ich habe gelernt, ordentlicher zu kauen – das ist besser für die Verdauung und Darmgesundheit. Und ich esse auch einfach gesünder.“ Auf ihrem Instagram-Kanal sieht man Heidi Klum aber auch mal mit Pasta mit Ketchup, Burger oder Maß Bier. Denn Ernährung ist für sie nichts strenges, freudloses: „Essen ist nicht nur etwas das gut schmeckt. [...] Wenn man sich im Inneren gut fühlt, ist das auch außen sichtbar.“

