Heidi Klum in Berlin: Diese Einblicke hat der GNTM-Dreh geliefert

Es ist wieder so weit: Germany's Next Topmodel geht in die nächste Runde. In Berlin wurde die Model-Mama Heidi Klum beim Dreh für die neue Staffel gesichtet. Zwischen Blitzlichtgewitter und aufgestellten Absperrungen konnten Passanten einen Blick auf das Set werfen. Doch nicht nur das Supermodel selbst war vor Ort, auch weitere prominente Gäste wie bekannte Influencer und Star-Fotografen begleiteten das Spektakel. Wann die Staffel startet, wer die neuen Kandidaten sind und wie die Dreharbeiten zu GNTM 2026 laufen, erfahren Sie hier.

GNTM 2026 mit Heidi Klum: Wann startet die neue Staffel?

Die Dreharbeiten für die 21. Staffel haben begonnen. Das verriet Heidi höchstpersönlich in ihrem Instagram-Post am 21. September 2025. Kaum war ihre Wiesn-Feier „HeidiFest“ vorbei, stand sie schon wieder vor der Kamera. Nach dem langen Drehtag postete sie ein Foto, das sie erschöpft auf einem Strohsack liegend zeigte.

Bereits im Juni starteten laut dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) die Bewerbungsphase und die Open-Castings für die kommende Staffel. Mittlerweile laufen die Dreharbeiten auf Hochtouren. Am Samstag, dem 11. Oktober, wurde Heidi in Berlin beim Dreh gesichtet. Wann die erste Folge ausgestrahlt wird, wurde aktuell noch nicht bekannt gegeben. Wie auch Cosmopolitan vermutet, dürfte der Start jedoch im Februar 2026 erfolgen – wie gewohnt, donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Live Walk mitten in Berlin: Heidi Klum und Star-Gäste

Da staunten die Passanten am Potsdamer Platz: Mitten im Herzen der Hauptstadt wurde, wie die Bild zeigt, ein meterlan­ger Catwalk aufgebaut. Zwischen Scheinwerfern und Wasserfontänen liefen die männlichen Kandidaten der neuen GNTM-Staffel ihren Entscheidungswalk. Rechts und links sorgten Absperrungen für Ordnung, dahinter sammelten sich zahlreiche Fans.

Beim Dresscode zeigte Heidi bereits, wie's richtig geht: Schwarze Overknee-Stiefel zu einem Leder-Minirock und einer passenden Lederbluse. Ihrem All-Black-Look folgten die Kandidaten in eleganter Abendgarderobe.

„Hier ist schon der Catwalk aufgebaut, hier laufen gleich meine Models entlang“, kündigte das 52-Jährige Supermodel in ihrer Instagram-Story an. Doch der Walk wurde zur echten Herausforderung: Wie Joyn berichtet, blieben nur wenige trocken. Hoch aufspritzende Wasserfontänen und ein kräftiger Wind sorgten für ein feuchtfröhliches Spektakel. Unterstützung bekam Heidi wie gewohnt von prominenten Gästen, darunter die Elevator Boys, die selbst Model-Erfahrung mitbringen, sowie der britische Star-Fotograf John Rankin Waddell, bekannt als Rankin. Nach dem Dreh entschied sich das Model laut Bild diesmal für Thai-Küche – zuvor gab es noch Berliner Döner.

GNTM 2026: Erste Kandidatin steht schon fest

Die Spannung, wer es in die neue Staffel schafft, bleibt. Bekannt ist bisher nur eine Kandidatin: Safia. Sie galt schon in der Jubiläumsstaffel als absolute Top-Favoritin, musste damals jedoch aus gesundheitlichen Gründen aussteigen. Wie RND berichtet, erhält sie nun eine zweite Chance – mit einer Wildcard zieht sie direkt in die Top 20 von Germany's Next Topmodel 2026 ein.

Ob auch die Bestseller-Autorin Ildikó von Kürthy den Sprung in die Show geschafft hat, bleibt noch offen. Bereits im Juni 2025 hatte sie auf Instagram angekündigt, als Best Agerin anzutreten. Zwei Wochen später stand sie beim offenen Casting der neuen Staffel. Ihre Chancen auf ein Weiterkommen werden sich bald zeigen.

Übrigens: Neben ihren TV-Shows ist das Supermodel auch für ihre spektakulären Halloween-Outfits bekannt. Für dieses Jahr gibt es bereits zwei spannende Hinweise, was sie tragen wird.