Heidi Klum gibt private Einblicke: So haben Tom und Bill Kaulitz ihren Geburtstag gefeiert

Schillernder Hochzeitstag, emotionales Tokio-Hotel-Jubiläumskonzert, großer Geburtstag ihres Manns: Der August und Anfang September hatten es für Heidi Klum allein mit diesen Anlässen in sich, die Feste zu feiern, wie sie fallen. Glamour schwingt beim Supermodel und ihrem prominenten Ehemann Tom Kaulitz meist mit. Dass der Geburtstag der Zwillingsbrüder groß gefeiert wurde, stand offenbar nie zur Debatte, verfolgt doch zumindest Bill Kaulitz ein jährliches Ritual, was die Feierlichkeiten angeht. Wie der Tag und die Party aussahen, hat Heidi Klum mit einem privaten Einblick immerhin ein wenig verraten.

Wer ist älter: Tom oder Bill Kaulitz? So stehen die Brüder zu Geburtstagen

Die Geburtstage der Zwillingsbrüder sind deren Ansicht nach schon immer etwas Besonderes. In der TV-Spielshow „Wer stiehlt mir die Show?“ ließ Bill Kaulitz etwas in deren Welt blicken, als er öffentlich machte, dass er und sein Bruder beispielsweise für ihren 18. Geburtstag den ganzen Heide Park gemietet hatten, wie Prosieben berichtete. Auch doppelt so alt hat der persönliche Feiertag einen hohen Stellenwert für ihn. Das geht aus einem Geburtstagsinterview mit der Modezeitschrift Elle hervor. Er könne es nicht nachvollziehen, dass es Menschen gebe, die ihren Geburtstag nicht mögen. Für ihn ist klar: „Ich feiere auf jeden Fall jedes Jahr groß, ich glaube daran, dass man Geburtstage unbedingt feiern muss.“

Auch wenn Tom Kaulitz laut Brigitte-Steckbrief wenige Minuten älter ist, rufe die Mama dennoch ihn zuerst an, erklärt Bill Kaulitz in die Elle-Kamera, und muss dabei selbst ein wenig schmunzeln. Schließlich sei er ja der Lieblingssohn, sagt er. Wie am 1. September der 36. Geburtstag gefeiert werden könnte, hatte er im Interview skizziert – denn Pläne gebe es immer reichlich. Mit Bruder Tom und Schwägerin Heidi erneut zum Burning-Man-Festival zu fahren sei eine Option, ebenso wie mit einem gemieteten Boot und Freunden an Bord „ein bisschen rumzuschippern“. Probleme mit dem Altern? Kein Thema für Bill Kaulitz, wie er betont. Im Gegenteil: „Mitte 30 zu sein, ist super. Auch Mitte 40. Ich finde älter werden schön, weil es ein Accomplishment [zu Deutsch: Leistung] ist – ein weiteres Jahr, das geschafft ist.“

Übrigens: Exakt drei Monate vor ihrem Mann hat Heidi Klum ihren eigenen Geburtstag gefeiert und dabei besondere Grüße von Sohn Henry erhalten. Dieser startete Anfang 2025 seine eigene Modellkarriere.

Heidi Klum gibt private Einblicke: Wie feiern Tom und Bill Kaulitz ihren Geburtstag?

Dass zumindest die Fahrt zum Wüstenfestival doch nicht realisiert wurde, wissen Fans der Zwillinge spätestens, seitdem Klum und Kaulitz Einblicke über Instagram lieferten, wie der Geburtstag der beiden Kaulitzbrüder tatsächlich aussah. So viel sei vorweggesagt: Das Ritual einigermaßen groß zu feiern, hat das Trio eingehalten.

Wo sie die Feierlichkeiten tatsächlich begangen haben, geht aus den Postings und Storys nicht hervor. Wie beim 35. Geburtstag, als sie in der Schweiz feierten, sah es allerdings nicht aus. Auch nach wildem Exzess, wie es der jüngere Kaulitz schon auf Mallorca inklusive Filmriss schaffte, wirkten die Aufnahmen nicht.

Eher entspannt dürften zumindest Teile des Tages gewesen sein. So postete Klum beispielsweise ein Foto der Brüder, die im Pool auf einem roten Kussmund-Schwimmring sitzend und hängend, mit Sekt in der Hand, in die Kamera grinsen. Ihren „liebsten Zwillingen“ wünschte sie alles Gute: „Ich liebe euch sooooooo sehr.“

Fast schon intim schienen die Selfies beim gemeinsamen Essen im Restaurant am Wasser, die Klum in mehreren Instagram-Storys postete. Die Brüder, beide dunkel gekleidet, mit dunkler Sonnenbrille und Victory-Zeichen beziehungsweise Duckface, im Hintergrund geht die Sonne sehenswert unter. Noch farbenprächtiger dann der Anblick der Wohnzimmerdecke, die durch zahlreiche schwebende Herzballons bedeckt war, oder die Szenen, in denen sie ihre Geschenke – unter anderem Armbänder und bunte Schnapsgläser – auspackten und die Kerzen auf der Torte ausbliesen.

Übrigens: Während Heidi Klum am Set von „Der Teufel trägt Prada 2“ in New York gesichtet wurde, wird sie bald schon mit Ehemann Tom im TV zu sehen sein. Dann aber tritt das Paar Klum/Kaulitz gegeneinander an.