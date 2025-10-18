„Hat mich wirklich getroffen“ – Bill Kaulitz trauert um bekannte Schauspielerin

In ihrem gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ zeigen sich die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz meistens ausgelassen. In der Folge vom 15. Oktober 2025 schlugen sie aber auch ungewohnt ernste Töne an. Welches Thema vor allem Bill Kaulitz bewegte.

Bill Kaulitz: „Sie gehört wirklich in meine Top 5 Lieblingsschauspieler“

In der Kategorie „Kaulitz Kolumna“, in der die Kaulitz-Brüder in Anlehnung an die „Benjamin Blümchen“-Figur Karla Kolumna die neuesten Schlagzeilen besprechen, ging es diesmal um ein berührendes Thema. „Ich möchte erst mal mit was ganz Traurigem anfangen“, beginnt Bill Kaulitz das Gespräch. „Diane Keaton ist gestorben.“ Hörbar emotional erzählt der Sänger, warum ihn der Tod dieses Hollywood-Stars besonders trifft: „Das hat mich so traurig gemacht, weil ich wirklich ein großer Fan bin. Sie gehört wirklich in meine Top 5 Lieblingsschauspieler.“

Diane Keaton, die am 11. Oktober 2025 im Alter von 79 Jahren verstarb, war eine der prägendsten Figuren Hollywoods. Berühmt wurde sie durch Klassiker wie die Filmreihe „Der Pate“ und den Woody Allen-Film „Der Stadtneurotiker“, für den sie 1978 den Oscar und den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin erhielt, wie unter anderem die Tagesschau berichtete.

Bill Kaulitz über verstorbene Schauspielerin: „Ich habe die Filme wirklich geliebt mit ihr“

Bill Kaulitz beschreibt Keaton als „Feel-Good-Schauspielerin“: „Ich habe die Filme wirklich geliebt mit ihr. ‚Der Club der Teufelinnen‘, ‚Die Familie Stone‘, ein Film, den ich jedes Jahr gucke.“ Besonders beeindruckt habe ihn, dass Keaton nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im echten Leben „Stil und Klasse“ hatte. „Die war immer toll angezogen und die fand man immer sympathisch. Eine richtige Legende“, schwärmt der 36-jährige Sänger.

Zwillingsbruder Tom Kaulitz teilt die Bewunderung seines Bruders. „Eine große Hollywood-Legende, die ein interessantes Leben hatte“, sagt der Musiker. „Sie wollte nicht mehr heiraten. Fand ich auch interessant. Sie hat gesagt, sie möchte lieber Mama sein, sie möchte keine Ehefrau sein.“ Besonders rührte Tom Kaulitz, der mit Heidi Klum verheiratet ist, eine Geschichte aus Keatons Nachbarschaft: „Ihre Nachbarn haben berichtet, dass sie mit ihrem Hund immer gesprochen hat wie mit einem Menschen. Und das fand ich so süß, weil das genauso bei mir auch ist.“

Zum Schluss zählen die Brüder noch ihre Top 5 Hollywood-Schauspielerinnen auf. Neben Diane Keaton sind sich die Zwillinge auch bei Julia Roberts, Kate Winslet, Julianne Moore und Meryl Streep einig. „Jetzt ist eine von meinen Top 5 nicht mehr da“, stellt Bill Kaulitz traurig fest. Und Tom Kaulitz betont: „Da haben wir eine große Frau verloren.“