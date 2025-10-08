Bill Kaulitz feiert besonderes Familienmitglied: Beim Geburtstag von Hündin Alfia Pearlpop gab es Verwirrung

Am 5. Oktober feierte Bill Kaulitz den Geburtstag eines ganz besonderen Familienmitgliedes: Alfia Pearlpop ist eine französische Bulldogge, die der Tokio Hotel-Sänger adoptiert hat, als sie vier Monate alt war. Seither war Alfia ständige Begleiterin des Stars und auch schon in der Doku-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ zu sehen. Die Hündin hat sogar eine eigene Instagram-Seite mit tausenden Followern. Wie Bill Kaulitz den Geburtstag seiner Hündin gefeiert hat und welche Verwirrung es dabei gab, erfahren Sie hier.

Wie feiert Bill Kaulitz den Geburtstag seiner Hündin Alfia Pearlpop?

In einem Instagram-Post hat Bill Kaulitz seine Hündin Alfia Pearlpop auf dem Arm. Alfia trägt einen Party-Hut mit der Ziffer 2 darauf, denn so alt ist sie geworden. Kaulitz hat aber noch eine Überraschung vorbereitet: Auf dem Tisch steht eine bunte Geburtstagstorte in Knochenform. Erst zündet Kaulitz die Kerze darauf an, holt einen Teller und schneidet ein Stück von ihrer Torte ab. Alfia lässt nicht lange auf sich warten und frisst das Stück sofort auf. In den Kommentaren sieht man prominente Geburtstagsgrüße: Unter anderem gratulieren Gustav Schäfer, der Schlagzeuger von Tokio Hotel, und Schwägerin Heidi Klum zum zweiten Geburtstag.

Bill Kaulitz feiert den Geburtstag seiner Hündin: Warum gibt es dabei Verwirrung?

Im Vorfeld von Alfias Geburtstag gab es allerdings einiges an Unklarheit, erklärt Bill Kaulitz in einer Instagram-Story: „Manche von euch wissen vielleicht, dass wir Alfias Geburtstag letztes Jahr am 14. gefeiert haben.“ Dann erklärt er den Grund, warum der Geburtstag der Hündin dieses Jahr an einem anderen Tag gefeiert wird: „Es gab ein bisschen Verwirrung, weil sie adoptiert ist. In ihren originalen und sehr alten Tierarzt-Dokumenten habe ich entdeckt, dass sie am 4. Oktober geboren wurde.“ Deshalb korrigiert Bill Kaulitz dieses Jahr das Datum. Warum war die Feier für Alfia dann aber am 5. Oktober? Das hat andere Gründe: „Ich bin ein Tag spät, also feiern wir am 5. Oktober“, erklärt Kaulitz, „aber sie wurde am 4. geboren.“

