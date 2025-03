Endlich alle vereint! Das erwartet euch in Folge 13 von GNTM

Oh, das könnte hot werden: Zum ersten Mal treffen die weiblichen und männlichen Models in der 20. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ aufeinander - und das auch noch bei einem aufreizenden Shooting. Alles, was man zu Folge 13 der Jubiläumsstaffel wissen sollte.

GNTM, Folge 13: Das erste gemeinsame Shooting steht an!

Gibt es neue Freundschaften, kleinere Reibereien - oder sogar ein Liebespaar wie im vergangenen Jahr? Fakt ist: Die weiblichen und männlichen Models treffen in Folge 13 zu ersten Mal aufeinander und müssen direkt in Pärchen ein Shooting meistern. Das Thema: Car-Wash. Knappe Kleidung, viel Wasser und Seife inklusive.

Fotografiert werden die Models von Ellen von Unwerth, die außerdem an der Seite von „Model-Mama“ Heidi Klum am Ende entscheiden wird, wer weiterkommt und wer nicht. Wer die Show in Folge 12 verlassen musste und wie die letzte reine „Männer-Folge“ ablief, erfahrt ihr hier.

In Folge 13 wird es außerdem eng für alle, deren Leistung nicht konstant ist. Denn auf Instagram kündigt ProSieben an: Es wird ein Shoot-Out geben.

Diese männlichen Kandidaten sind noch dabei:

Alex (24), Landshut

Eliob (29), Tokio/Japan

Keanu (24), München

Ethan (19), Düsseldorf

Faruk (21), Bergkamen

Samuel (23), Köln

Felix L. (21), Wien/Österreich

Ray (30), Hamburg

Kevin (24), Wetzlar

Moritz (19), Berlin

Nawin (27), Freiburg

Pierre (22), Wien/Österreich

Bei den weiblichen Models sind diese Kandidatinnen noch dabei:

Annett (46, Hamburg)

Canel (26, Essen)

Daniela (20, Stuttgart)

Eva (26, Berlin)

Josy (19, München)

Katharina (24, Wien)

Katrin (56, Berlin)

Lisa (19, Freistadt, Österreich)

Lulu (32, Berlin)

Magdalena (21, Wien)

Svenja (24, Hamburg)

Xenia (26, Cuxhaven)

Zoe (19, Köln)

Für alle, die weiter sind, winkt der Einzug ins Model-Penthouse.

GNTM 2025: Jetzt wieder eine Folge pro Woche

Dass die Männer und Frauen nun gemeinsam in den Folgen zu sehen sind, verspricht nicht nur mehr Spannung, sondern bedeutet auch: Es wird keine zwei Folgen pro Woche mehr geben. Ausnahmsweise gab es anfangs der Jubiläumsstaffel jeweils eine Folge mittwochs und eine donnerstags. Nun hält sich ProSieben wieder an die bekannte Sendezeit am Donnerstagabend um 20.15 Uhr.