GNTM 2025: Wer ist raus bei Germany's Next Topmodel?

Gestern (26. März 2025) lief die letzte Mittwochsfolge der Jubiläumsstaffel von „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM). Für die Männer-Models stand eine letzte große Entscheidung in Staffel 20 an, bevor sie von jetzt an gemeinsam mit den Frauen immer donnerstags um den Titel kämpfen. Wer ist raus bei GNTM? Diese Frage beantworten wir in diesem Artikel.

Model-Mama Heidi Klum bekam bei ihrer Entscheidung Unterstützung von Elias Becker, dem Sohn von Ex-Tennisprofi Boris Becker. Elias hat das geschafft, wovon die Teilnehmer noch träumen: Er hat als Model Fuß gefasst und ist bereits für bekannte Luxus-Marken auf den großen Fashion-Weeks gelaufen.

Germany‘s Next Topmodel mit Gastjuror Elias Becker

Als Gastjuror konnte der 25-Jährige den Männer-Models wertvolle Tipps geben: „Du musst wissen, dass es tausend Nein brauchte, um an den Punkt zu kommen, an dem du dein erstes Ja bekommst“.

Die Teilnehmer mussten sich in der Sendung bei einem Denim-Walk beweisen. Dabei trugen sie gewagte Outfits aus Jeans und dazu eine Rolle Stoff auf der Schulter. Die bisherigen Folgen sind beim Streamingdienst Joyn online verfügbar.

Diese Männer sind noch bei GNTM 2025 dabei

Für die Kandidatin Angelina und Moritz aus dem Allgäu endete die Reise bei GNTM bereits. Diese Male Models wollten in Folge 12 ein Foto von Heidi Klum überreicht bekommen, um weiter um den Titel „Germany‘s Next Topmodel“ zu kämpfen:

Alex (24), Landshut

Tim (19), Berlin

Eliob (29), Tokio/Japan

Keanu (24), München

Ethan (19), Düsseldorf

Faruk (21), Bergkamen

Samuel (23), Köln

Felix L. (21), Wien/Österreich

Ray (30), Hamburg

Kevin (24), Wetzlar

Lian (21), Bern/Schweiz

Mattes (38), Alpen

Moritz (19), Berlin

Nawin (27), Freiburg

Pierre (22), Wien/Österreich

GNTM 25: Wer ist raus? Diese Männer hat es erwischt

Folge 12: Mattes aus Alpen

Folge 12: Tim aus Berlin

Folge 12: Lian (21) aus Bern in der Schweiz

Folge 10: Jonathan (25) aus Olching

Folge 10: Felix S. (30) aus Wien in Österreich

Folge 10: Ryan (22) aus Landshut

Folge 8: Gabriel (23) aus Vira in der Schweiz

Folge 8: Felix F. (27) aus Stuttgart

Folge 8: Christian (23) aus Kärnten in Österreich

Folge 6: Konstantin (23) aus Möhringen

Folge 6: J.J. (34) aus Mönchengladbach

Folge 6: Enis (23) aus Schweinfurt

Übrigens: Schon am Donnerstag geht es weiter mit GNTM 2025.