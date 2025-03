Deutschland im Dubai-Fieber: Die irrsten Kreationen des Food-Trends

Dubai-Schokolade ist in Deutschland noch immer in aller Munde. In Bäckereien gibt es mittlerweile Krapfen und Croissants im „Dubai Style“. Doch es geht nicht nur süß, wie einige der wohl abenteuerlichsten Kreationen beweisen:

Dubai-Currywurst

Anfang des Jahres gab es auf dem Currywurst-Festival in Dorsten eine Kreation, die auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig klingt. Die Dubai-Currywurst. Auch bei anderen Festivals und an Pommesbuden soll diese spezielle Currywurst laut Medienberichten bereits aufgetaucht sein.

Icon Vergrößern Eine Currywurst mit Dubai-Schokolade auf dem Currywurst-Festival in Neuwied. Foto: picture alliance/dpa | Mona Wenisch Icon Schließen Schließen Eine Currywurst mit Dubai-Schokolade auf dem Currywurst-Festival in Neuwied. Foto: picture alliance/dpa | Mona Wenisch

Zunächst ist die Zubereitung klassisch. Die Wurst wird geschnitten und mit der Currysauce übergossen. Dann kommt die Pistaziencreme obendrauf, gefolgt von Engelshaar und Schokosauce. Zum Abschluss werden noch gehackte Pistazienkerne drübergestreut.

Dubai-Burger

Viele stellen sich unter einem Burger Hackfleisch mit Ketchup, Zwiebeln, Salat und Käse vor. Doch ein Wiener Restaurant wagte im November 2024 eine neue Kreation, indem sie ihre Burger mit Dubai-Schokolade kombiniert haben. Im Internet gibt es zahlreiche Variationen der süß-herzhaften Burger-Variante.

Laut einem Rezept auf dem Blog „Beef Bandits“ wird das Burgerbrötchen mit Schokosauce bestrichen, dann kommt das Patty drauf. Auf das Burger-Patty kommen dann neben Zwiebeln und Salat noch Engelshaar und gehackte Pistazien.

Dubai-Pizza

Auch vor einem italienischen Nationalgericht machte der Dubai-Hype keinen Halt. Die Restaurant-Kette „60 Seconds to Napoli“ hat im vergangenen November eine Dubai-Pizza auf die Speisekarte gesetzt. Anstatt der Tomatensoße gibt es eine Pistaziencreme als Basis. Darauf kommen noch Engelshaar und Schokosoße.

Wie lange hält der Dubai-Trend noch an?

Es ist gar nicht lange her, da bildeten sich lange Schlangen vor Süßigkeitenläden, um eine Tafel Dubai-Schokolade zu ergattern. Besonders der hohe Preis brachte die Dubai-Schokolade in die Schlagzeilen. Doch seit kurzem häufen sich leider auch Negativ-Schlagzeilen rund um die süße Verführung. Discounter wurden gezwungen, ihre Eigenkreationen umzubenennen, und kürzlich hat die Stiftung-Warentest ein vernichtendes Urteil über einige Dubai-Schokoladen gefällt.

Auch sonst scheint der Trend auf dem absteigenden Ast zu sein. Laut einer Trendstudie des Instituts für Generationenforschung haben in einer Umfrage knapp 60 Prozent der Befragten angegeben, keine weitere Tafel der Dubai-Schokolade kaufen zu wollen. Demnach hat der Trend wohl Ende 2024 bereits seinen Höhepunkt erreicht.